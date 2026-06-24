Comparaciones odiosas

En la noche posterior a la verbena de hoy miércoles podemos disfrutar con la Cita bestial, de tv3, un programa al que hace meses le dediqué mi admiración, especialmente por el demostrado amor al mundo perruno que destilan tanto este programa como su presentadora, Candela Figueras.

Por su parte, La 1 y La2cat apuestas por el Mundial; Cuatro y La sexta, las segundas apuestas de Mediaset y Atresmedia, mantienen fijos sus objetivos: Cuatro, con First Dates y Horizonte, mientras que La Sexta propone El intermedio y La Noche de Aimar. Ninguna de las dos barrerá en audiencia pero al menos ambas aseguran los mínimos. Antena3, como desde hace 20 años, sigue con El hormiguero.

Tras comprobar lo de hoy, he realizado un barrido histórico a mi videoteca, que no es pequeña, para comprobar qué ofrecían las cadenas de televisión en una noche semi-festiva como la de hoy.

En 2020, La 1, Tv3, Telecinco y La Sexta emitieron una peli: es la solución más fácil y que menos problemas acarrea. Cuatro apostaba por el programa “Adivina qué hago esta noche” presentado por el siempre joven Santi Millán.

Doce años atrás, en 1988, no habían llegado las televisiones privadas: La1 repetía cine y La2, un mitin de Atletismo desde Lausanne.

En 1987, La 1 emitió en diferido, a las 10 de la noche, el homenaje a la bandera y desfile de las Fuerzas Armadas desde Santa Cruz de Tenerife, que contaba con la novedad de ser la primera vez que en tve lo presentaba una mujer, como Ángeles Caso. Tiempo después, Ángeles abandonó la pantalla y se dedicó a la escritura; una sabia decisión. Las tardes de La 2 se convertían cada sábado en un espectáculo deportivo con el conocido Estadio2, con Olga Viza al frente y Martí Perarnau en la dirección, mientras que en tv3 disfrutábamos con el Vostè jutja, del gran Puyal.

El 24 de junio de 1984 la selección española de fútbol eliminó a Dinamarca en las semifinales de la Eurocopa de Francia, partido que ofreció La1, y al que siguió un especial de Raimon. Sí: Raimon, en La1. Y en 1983, al caer en viernes, disfrutamos del archiconocido 1,2,3… responda otra vez. Y en La2, una película y el debate posterior en “La clave”, con José Luis Balbín.

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Llegados a este punto de la historia… piensen, reflexionen… y comparen.