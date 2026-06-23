Noche de contrastes en Sant Joan Despí

Ayer tuve ese “momentum” para ver un reportaje intenso, interesante, conveniente y necesario: el que TV3 ya ha incorporado a la plataforma 3Cat (y que por tanto ya está disponible en la misma) dedicado a la influencia y al peligro de la extrema derecha en los jóvenes europeos.

El documental, titulado 'Punt de no retorn' está producido por 3cat y dirigido por Raül Gallego. Se trata de una pregunta que nos hacemos regularmente, o al menos a mí me ocurre: ¿Por qué una parte de los jóvenes se sienten atraídos por la extrema derecha y la ultraderecha, cuando en épocas pasadas, en su momento, ni las vivieron y desconocen su día a día? Debe ser mi edad, o no, pero en el reportaje se emiten algunas escenas de manifestantes ultraderechistas que me dieron bastante miedito.

La imagen empieza en una pequeña ciudad cerca de Berlín denominada Demmin, sus habitantes estaban tan atemorizados por el horror cometido por Hitler, tenían tanto miedo del que iba a pasar, que muchas personas se suicidaron. Terrible. Hoy, décadas después, organizan una marcha para recordar aquel momento.

'La casa nostra'

La noche tevetresenca la completé viendo la primera entrega de la serie 'La casa nostra', creada y avalada por reconocidos guionistas y un gran equipo artístico, de la que sólo aguanté, y gracias, el primer capítulo de los cuatro emitidos, alucinando sobre el resultado final al escuchar impropias carcajadas tras frases del guión como las siguientes: “M’estas dient que la Rut vol que li demani matrimoni? Evidentment”. (Carcajadas); “Miki el nostre amor ja fa temps que està trencat” (Carcajadas). “Una posta de sol, news beginnings…” (Carcajadas). En fin…

Tan sencillo como una gran inoportunidad de colocar unas risas a destiempo, insertadas de manera constante y tan fuera de lugar que molestan y destruyen todo el trabajo del resto del equipo. Y estoy convencido que lo peor no fueron esas risas que no aportan nada, sino que alguien le haya dado el visto bueno para emitir esa mezcla final. Pasan los años y jamás entenderé estas cosas.

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