Carlos Lozano: "Me había ido al campo con mis animales y no me esperaba presentar otro programa"

Carlos Lozano, el presentador del primer 'OT', llevaba un tiempo apartado de la televisión hasta que le convencieron para participar en 'Gran hermano dúo'. El pasado marzo se coronó ganador del famoso 'reality' de Telecinco, cadena a la que vuelve a partir de este lunes 22 de junio para ponerse al frente del programa diario de citas 'Amor... ¡O lo que surja!' (15.45 horas).

--Usted ha presentado programas de éxito ('OT', 'El precio justo', 'La ruleta de la suerte', 'Noche de fiesta'...), pero llevaba un tiempo retirado. ¿Qué le ha hecho volver?

Yo ya me había retirado un poco, o mejor dicho, me había prejubilado y me había ido al campo con mis animales. ¡Es que llevo casi 40 años dando vueltas! Ya soy mayor, tengo 63 años y pensaba que ya estaba satisfecho con lo que había hecho. Entonces me llamaron para 'Gran hermano'. Mi familia me decía que ni se me ocurriera, sobre todo mi madre, porque la última vez que estuve en televisión había sido 10 años antes, cuando todavía daba guerra, y recordaban toda la tensión y las peleas que hubo. Pero yo tenía algo dentro que me decía: “¿Por qué no?”. Me encanta el formato porque ahí se ve realmente quién eres. Si quieres mostrarlo, claro, porque otros engañan y se van a la calle. Me animé y tuve la suerte de ganar. Salí siendo un Carlos más tranquilo, más pausado. Y algo debió de ver la cadena en mí porque me ofrecieron este proyecto. Me gustó y aquí estoy.

--¿Le apetecía precisamente hacer un programa de citas?

Me apetecía el contacto con la gente. Si te fijas, toda mi carrera ha estado ligada al público: concursos, 'Operación Triunfo', 'El precio justo', 'La ruleta'... A mí me gusta mucho la gente y trabajar para ellos, soy muy de la calle. Y me ví. Es verdad que nunca había hecho un formato de este tipo y pensé: “Voy a adaptarme y a hacerlo totalmente distinto”. De momento, salgo sin nada preparado. No tengo escaleta ni guion.

--¿De verdad?

Sí. Y eso es precisamente lo bonito. Hay que ser valiente en la vida y salir ahí a sentir las emociones de los participantes, apoyándoles. Quiero vivirlo con ellos desde el principio, sin tener nada estudiado, sorprenderme de lo que me cuentan, y acompañarlos en su búsqueda del amor. Además, el programa va a ser como una novela diaria. Terminamos una historia y al día siguiente retomamos exactamente donde la dejamos. No hay pasos directos a publicidad, no hay fin de programa, la gente se queda bailando, porque hemos introducido unos bailes bonitos y románticos...

--Se ha dicho que 'Amor... ¡O lo que surja!' recoge el testigo de 'Mujeres y hombres y viceversa'. ¿Está de acuerdo?

'Mujeres y hombres y viceversa' fue un programa que arrasó y no puedo decir nada malo de él. Pero nosotros hemos querido dar un paso más. Los tiempos cambian y los programas también tienen que evolucionar haciéndolos crecer más. Aquí, como novedad, tenemos gente de todas las edades, desde los 18 hasta los 75 años. Tenemos gradas de solteros y solteras jóvenes y mayores, público, bailes, un lío de sillas que voy poniendo ahí para dos o cuatro pretendientes... Es un programa abierto, natural, en el que uno se levanta, se cabrea, no le gusta alguien y se pira. Esas son las novedades. Además, el escenario es impresionante, más de 'prime time', gigante.

--Después de decir que estaba prácticamente retirado, se enfrenta a un formato sin guion y muy imprevisible. Es todo un reto.

Y eso mola. No puedes tener una escaleta en un programa de amor y de parejas, porque cuando les preguntes algo te van a salir por peteneras y, si fuera guionizado, te rompen los esquemas. Lo importante es ir preparado para escucharlesm porque aquí el protagonista no soy yo, son ellos. Igual que en 'OT' los protagonistas eran Bisbal, Rosa o Bustamante. Yo lo que hago es conducir el programa, pero ellos son los importantes. Cuando esto fluya a mí me verás más bien poco, poniendo orden, hablando un poco... Pero yo no quiero preguntarle a las parejas ni ser el típico entrevistador o presentador pesado, sino que se sienten uno frente al otro y empiecen a hablar entre ellos. A mi los retos me encantan. Si me he ido al campo y me he perdido con 30 ovejas que tengo... ¿por qué no voy a hacer esto?

--En el programa cuenta con dos consejeras del amor. ¿Usted también dará consejos?

Yo daré mi opinión cuando me apetezca, igual que las consejeras. Tenemos a Anabel Pantoja y a Ana Santiago. Ana está empezando y está como un flan, pero le he dicho que sea ella misma. Eso es lo que quiere ver la gente. Anabel tiene más experiencia porque ya estuvo en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Aunque ser asesora del amor no es fácil, porque luego los participantes pueden no estar de acuerdo contigo y te dicen que estás equivocada.

--Muchos 'dating shows' han tenido participantes que buscaban más la fama que el amor. ¿Cree que también les pasará aquí?

Puede pasar, claro, aunque nuestra intención es que no ocurra. Quizá entre los más jóvenes haya quien se quiera dar a conocer porque es su primera oportunidad, pero también te digo que eso la gente en casa lo pilla enseguida. Ahora bien, no creo que una persona de 70 años, viudo con tres hijos, venga aquí a tirarse el rollo para buscar televisión. Es gente que está sola, que quiere rehacer su vida, que busca una segunda, una tercera o una octava oportunidad. Hemos querido buscar un poco de todo, porque está muy bien el amor en los jóvenes, pero los mayores también tenemos derecho a enamorarnos.

Anabel Pantoja, Carlos Lozano y Ana Santiago, en el plató de 'Amor... ¡O lo que surja!' / MEDIASET

--Decía que estaba casi prejubilado. ¿Eso significa que este será su último programa?

No se sabe. Como siga así, acabaré presentando hasta las noticias (ríe). Esto va a rachas. Me he tirado cuatro años sabáticos. Yo estaba muy bien. Yo vivo como un cura, feliz, tranquilo, con mi ganado, con los lugareños de mi pueblo, con una vida más relajada. Quizá eso me haya dado el poder ir a 'Gran hermano' otra vez sin tensiones. Y quizá por eso también gané, porque tuve mucha paciencia. Sufrí mucho, hubo sentimientos, pero ahora me tomo la vida de otra forma. Lo que no me esperaba es este otro programa. Es un segundo premio. Uno fue el maletín de 'Gran hermano' y este es el segundo premio que me ha dado la cadena. Algo habrán visto en mí que les mola. Yo encantado, pero luego vuelvo a mi campo.

--¿Tiene asumido que para el público siempre estará ligado a OT?

Claro. Tengo recuerdos maravillosos de los cuatro años que viví en Barcelona. Encima, con Gestmusic, con Josep Maria Mainat, Toni Cruz, que en paz descanse. Estuve con los grandes. Yo todavía no veo escenarios como el de la píldora [la plataforma circular] de 'OT', que se movía. Fue increíble. El otro día hablábamos de las audiencias y me recordaron que llegamos a hacer un 74%. ¡Es que ganábamos a la final de la Champions!.

--¿Cómo ve ahora a una de sus pupilas del primer 'OT', Chenoa, presentando el programa?

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Me alegro mucho por ella. Aparte de gran cantante, con la movida que tuvimos allí, la historia de amor que vivimos, con todos llorando... Fue maravilloso. Me alegro mucho que le hayan dado la oportunidad de presentar el formato. Es un pedazo de mujer. La veo muy segura, y que lo disfruta. Pero es que estoy contento con todos mis niños, que para mi siempre han sido mis niños, y los protegerá hasta el final. Me dolió mucho lo que le pasó al pobre Àlex [Casademunt].