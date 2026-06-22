Los adioses y los marrones

No estoy muy seguro de publicar este artículo, porque me he preguntado si tiene sentido, o si hasta moralmente es aceptable, que desde las páginas de un medio de comunicación privado, como El Periódico, pueda opinar de lo que hace otro medio de comunicación privado, como la radio, y en este caso la cadena SER. Todo esto viene sobre el revuelo y los comentarios derivados tras el adiós de Àngels Barceló del programa Hoy por Hoy.

Imaginen que El Periódico y Prensa Ibérica deciden mañana martes prescindir de mis servicios. A mí no me haría ninguna gracia leer comentarios o mirar vídeos realizados sin base alguna sobre el tema.

Y miren por dónde, no opinaré sobre su adiós. Sería muy fácil hacerlo: desgranar el discurso de los últimos minutos del programa y establecer conclusiones. Y no lo haré porque me falta información, ni conozco los detalles, ignoro el día a día, y porque cualquier empresa de comunicación puede hacer lo que le dé la gana. Creo que para una emisora de radio es muy complicado suplir la figura de un programa que lleva años liderando audiencias, como lo era Àngels.

Se marchó (mal) Paco González de la SER y el Carrusel del año posterior fue oscuro, con Javier Hoyos al frente. Las comparaciones eran evidentes y duró un año. Cuando José María García se marchó (o le hicieron marchar) de Antena 3, fue Javier Ares quien recogió el testigo, un enorme profesional con un conocimiento supino sobre la cultura y el deporte. Gemma Nierga estuvo cinco años frente al HxH y la sustituyó Toni Garrido. Nada que ver. Jordi Basté lideró las noches de Catalunya Ràdio desde el “No ho diguis a ningú” y fue muy complicado buscarle un recambio tras su adiós a la emisora pública.

En conclusión: el primer sustituto de un programa líder suele tener un marrón: hacer un buen programa y olvidar al anterior. Y no es nada fácil.

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En términos futbolísticos siempre se ha dicho que históricamente el Barça no ha sabido despedir bien a sus cracks: Schuster, Maradona, Messi, etc. Y a menudo algunas empresas no han cerrado bien sus puertas a sus estrellas. Ignoro si el de Àngels ha sido el caso. Aunque no lo conozco personalmente, le deseo mucha suerte a Aimar Bretos. Porque la vida y la radio, por suerte, continúan.