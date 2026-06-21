Oriol Nolis, periodista y director de La 2Cat: “Durante estos nueve meses de vida, a La 2Cat le pongo un notable alto”

La 2Cat nació en octubre de 2025. La media de audiencia de la cadena se acerca al 3% de cuota de pantalla. Es una marca que nació el pasado mes de octubre y que, en nueve meses de vida, ya se ha consolidado con personalidad propia.

Hablar con Oriol da la impresión de estar viendo constantemente el Telediario. De hecho, no son pocas sus aportaciones a los servicios informativos de TVE, tanto en Sant Cugat como en Torrespaña.

Oriol Nolis lo tiene claro cuando señala que han empezado por lo más difícil: intentar levantar franjas de audiencia de La 2 que hasta ahora eran bajas. Y que haya programas que se emitan en castellano y se vean en La 2Cat porque tienen una buena audiencia no le parece un problema. “La tendencia pasa por aumentar el catalán. Es un objetivo claro: el 80%, el 90% y hasta el 100% de las horas de emisión es un deseo evidente”.

“Una de las cosas que nos dice la gente es que crecemos poco, pero siempre de manera progresiva”, comenta Oriol Nolis. Se trata de algo muy positivo en un contexto en el que las televisiones generalistas tienden a mantenerse o a bajar la cuota. Poner en marcha un proyecto como La 2Cat es mucho más difícil que hace veinte años. “Tengamos en cuenta la influencia de otras propuestas, como las plataformas o las mismas redes sociales”.

Entrevista de Oriol Nolis, director de La 2Cat con Sergi Mas en el plató de El Periódico. / Mònica Tudela

“Para mí es como un pequeño milagro, además con el presupuesto que tenemos”, añade Oriol. Como siempre, la palabra mágica, “presupuesto”, es la base que permitiría fijar metas más altas.

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