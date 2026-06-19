Daniel Schröder, el cura de 'La Promesa': "Mis amigos me decían que me pegaba hacer de sacerdote"

Daniel Schröder, el cura de la serie 'La Promesa', tiene apellido alemán (por su padre), pero es de Lloret de Mar (Girona). Antes de actor tuvo muchos otros trabajos: modelo, camarero, en una inmobiliaria, guía turístico... Pero en la ficción de época de La 1 este 'Pájaro Espino' a la española ha podido estrenarse con su verdadera vocación. El intérprete adelanta que vienen curvas para su personaje, el conciliador padre Samuel, que lleva ya un año y medio aconsejando a nobles y al servicio del palacio de los marqueses de Luján.

—Cuando empezó con este personaje comentaba que Samuel tenía una ética y una moral un poco ambiguas. ¿Sigue pensando lo mismo ahora que lleva mucho más tiempo interpretándolo?

Cuando decía eso me refería a que Samuel siempre es una buena persona, eso es indudable. Pero también es alguien que entiende que las normas están para que un sistema funcione, aunque no siempre sean eficaces al cien por cien. A veces, para conseguir algo justo, toma caminos que desde fuera pueden suponer un conflicto ético o moral. Por ejemplo, si tiene que robar para devolver algo a quien se lo han quitado, lo hace, aunque sepa que robar está mal. Lo propio sería pedir a la persona que devolviera lo que ha tomado, pero sabemos que la realidad no siempre funciona así. Por eso hablaba de esa ambigüedad.

—Es un personaje que siempre se implica cuando cree en una causa. Lo vimos, por ejemplo, cuando defendió a María Fernández de Estefanía. ¿Se ha convertido en el ejemplo a seguir de 'La Promesa'?

Su experiencia vital como párraco puede ayudar a otros que no se han enfrentado a esas situaciones o que todavía no tienen las herramientas necesarias. Su función es intentar arrojar algo de luz donde otros no consiguen verla. Pero, por encima de todo, Samuel es una buena persona.

—¿Qué es lo que más le gusta de Samuel?

La ambivalencia que puede generar. El padre Samuel tanto se puede poner serio o se puede enfadar como puede ser la persona más tierna, dulce y generosa. Eso da mucho juego. Otros personajes están más acotados por su trama.

—¿Cómo reaccionó cuando le dieron el papel? Porque era su primer trabajo en una serie.

Sí, era mi primer proyecto importante en el mundo audiovisual que no fuera publicidad. Recuerdo perfectamente la llamada de producción. Yo estaba comiendo en Lloret cuando me llamaron para decirme que habían visto el 'casting', que les había gustado mucho y que querían que fuera a hacer ensayos. Estaba comiendo y casi me atraganto. Mientras me lo contaba me iba emocionando. Pero el momento de verdad fue cuando me llamó mi representante para confirmarme que el papel era mío. Estaba en la estación de Sants y ahí sí que me saltaron las lágrimas. Era algo enorme para mí. Siempre había querido entrar en el mundo audiovisual y aquello suponía todo un reto para mí.

—¿Desde el primer momento supo que iba a hacer de sacerdote?

Sí. En el correo con la propuesta del 'casting' ya se especificaba que era un cura. Recuerdo que estaba tomando un café con unos amigos y les comenté que me habían enviado una prueba para interpretar a un sacerdote. Y me dijeron que me pegaba bastante.

Daniel Schröder, actor de 'La Promesa' / Grego López

—¿De verdad? No conozco a muchos párrocos así.

Sí, un poco por la forma de ser.

—¿Porque es una persona tranquila y conciliadora?

Tiendo a pensar y a ir más poco a poco. Supongo que al haber hecho artes escénicas y al haber trabajado la empatía y la escucha, desde fuera, pueden pensar que me puede pegar. Pero creo que cualquier persona que pueda escuchar podría encajar en ese papel.

—¿Cómo preparó un personaje tan particular?

Con muchos ensayos. Las 'coaches' de interpretación de la serie me ayudaron muchísimo a construir la figura de Samuel. Además, Josep Cister [el productor ejecutivo y creador] me recomendó varias referencias. Me pidió que viera 'El Pájaro Espino' por el componente romántico y también 'Corpus Christi', con un exconvicto que se vuelve creyente y predicador, que muestra un perfil de sacerdote con muchos colores. Quería que viera esos matices para crear el personaje. Y luego, obviamente, hay mucho de mí, porque en una serie diaria tienes que tirar también de improvisación y de recursos que uno tiene.

—¿Propone ideas para el personaje?

Sí, claro, ahora que tengo más confianza. Una vez tienes el personaje más o menos atado, que dejas de sobrevivir y ves que las escenas salen adelante, ya puedes florecer.

—¿Investigó también sobre la época en la que está ambientada la serie?

Sí. Vi muchas series de época para entender los códigos y también hablé con gente que ha sido monaguillo y con párrocos. Algunos habían sido profesores míos en el colegio y otros llegaron por conocidos. Incluso una amiga italiana me puso en contacto con un primo suyo que es cura y mantuvimos varias conversaciones. Hace poco hablé también con un párroco y le pregunté algunas cuestiones relacionadas con ciertos procedimientos religiosos.

—¿Y qué les parece su interpretación?

La mayoría no sigue la serie, pero sí habían visto algún vídeo en redes sociales. En general, las valoraciones fueron bastante positivas. También entienden que yo me tengo que regir por el guion y que hay muchas formas de hacer un sacramento.

—¿Qué pueden esperar de Samuel los espectadores de 'La Promesa'?

Samuel se va a descomponer, va a encontrar los conflictos reales consigo mismo y va a haber una época en la que no va a poder dar consejos con la serenidad y la sabiduría con las que estaba acostumbrado a hacerlo. Se avecinan baches importantes para él y, sinceramente, me parece una etapa muy interesante del personaje. Se me pone la piel de gallina cuando pienso en ello.

Daniel Schröder, en 'La Promesa' / RTVE

—En 'La Promesa' hay muchas entradas y salidas de personajes. ¿Podrán estar tranquilos los fans respecto a su continuidad en la serie?

No he tenido esa charla con los de arriba, así que no lo sé. De momento sí, pero en 'La Promesa' nadie es imprescindible. Todo depende de las ideas que tengan arriba con la trama. Pero yo confío en que sí.

—¿Se vive con cierta ansiedad no saber cuánto tiempo estará su personaje?

Claro que genera incertidumbre. Pero también es verdad que vengo de un mundo, el del modelaje, en el que he estado unos ocho años y donde siempre estabas pendiente de si iba a llegar otro trabajo o no. He navegado con esa incertidumbre mucho tiempo. No da tranquilidad, por supuesto, así que intento centrarme en dar lo mejor de mí y estar en paz.

—Es de Lloret de Mar, pero no tiene apellido catalán.

Mi padre era alemán y mi madre es española. Es de Rupit y de jovencita se trasladó a Barcelona para estudiar, aunque su familia venía de Jaca.

—Antes de llegar a 'La Promesa' tuvo muchos otros trabajos distintos.

Como mucha gente joven que intenta abrirse camino. He trabajado de prácticas en una inmobiliaria, que al final no me convenció; en un chiringuito de playa, de repartidor de material de oficina, como camarero en el Casino de Barcelona y en discotecas como Opium o Bling Bling. También fui guía turístico para una empresa que hacía excursiones en catamarán en la Costa Brava. Luego empecé en el mundo del modelaje y a raíz de ahí me salieron 'casting' para publicidad. Vi claramente que tenía que invertir en mí para seguir mejorando y me apunté a interpretación para conseguir más papeles y sentirme más cómodo delante de la cámara. Poco a poco fui construyendo mi material, haciendo cortos y pequeños trabajos hasta que, seis meses después de lanzar mi 'videobook', me llegó el 'casting' de 'La Promesa'.

—¿Cree que su físico puede condicionarle a la hora de conseguir ciertos papeles? ¿O este personaje de párraco puede ayudarle?

Es algo que todavía no sé. Todo esto es muy nuevo para mí. No sé si interpretar a un sacerdote me va a encasillar o si quien tiene que decidir ve más posibilidades. Eso solo lo sabré cuando haga más proyectos. Lo que sí que sé es que no siempre, porque una cosa haya sido de una manera, tiene que ser así.

—¿Le gustaría trabajar en catalán, tal vez en TV3?

Sí, muchísimo. Me haría mucha ilusión.

—Al principio reconocía que lo pasaba mal con el ritmo de una diaria.

Sí. Intentaba hacer vida más allá, salir a correr, entrenar o hacer otras cosas, pero era tanta la adrenalina y el nerviosismo que tenía que cuando llegaba a casa estaba agotado. A veces me dormía en el coche de vuelta a casa, al salir de plató, del cansancio. Así que reduje todas las actividades para poner la serie primero, y luego fui añadiéndolas poco a poco. Esa fue la manera de encontrar el equilibrio.