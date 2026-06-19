La estafa telefónica

Hoy reflexiono sobre una forma de comunicar que va más allá de las televisiones, radios y plataformas. Se trata de la comunicación personal que recibimos a través de un teléfono. Las podemos denominar, de forma amable, como “más que posibles estafas”.

Para empezar, yo siempre recomiendo NO responder ninguna llamada de ningún teléfono cuyo número desconocemos. Si se trata de una institución oficial, no será desde un teléfono móvil, sino desde un fijo y a las malas recibiremos un SMS. Pero como dicen en el APM, “SMS: “cuidao!”.

Sigo: debemos tener la habilidad de evitar responder con monosílabos que afirman o niegan cualquier pregunta que nos hacen, porque lo pueden utilizar perfectamente como un contrato verbal.

A menudo quienes realizan estas llamadas las graban desde el minuto cero. A veces lo avisan con una grabación previa, pero otras veces, no. En este último caso, procuro avanzarme: “Disculpe, ¿está grabando la llamada? Si me responden que sí, les pido el número de serie oficial de la grabación (se bloquean y cuelgan) y les advierto: “perdone, su obligación por ley es avisarme, con lo que usted está incumpliendo la ley”. Y después cuelgo y bloqueo.

A veces nuestro desconocido interlocutor nos pregunta: “¿Me puede confirmar que usted es “Don Sergi Mas…”? Mi respuesta siempre es la misma: “Usted sabrá a quién llama”. Y guardo silencio.

Siguen acosando: “¿Me puede dar sus dos últimos números del DNI para comprobar su identidad?”. Mi respuesta siempre es: “Pues deme usted los suyos”. Me pregunto desde qué atalaya alguien que no conocemos cree que tiene la potestad para pedirnos un número tan confidencial como el DNI, con el que se puede solicitar un crédito en un banco, abrir una línea telefónica, y muchas cosas más.

Acabo con dos respuestas infalibles: cuando durante un día he recibido repetidamente llamadas desde un mismo número preguntando por mí, algunas veces he respondido así: “disculpe, soy el hermano de Sergi. Sergi murió ayer repentinamente. Por favor, respeten el dolor de la familia y dejen de llamar. Adiós”. Es una táctica infalible y a la que, ante el dolor ajeno, cuelgan inmediatamente en el 100% de los casos.

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Y la última, la que sin duda es perfecta: respondan en catalán, euskera, gallego, o bable a las preguntas que reciban. Cuelgan ipso facto.