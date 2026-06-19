La cara oculta del éxito de las 'boybands': amenazas, abusos y hasta un intento de secuestro

Detrás de los éxitos de algunas de las bandas musicales adolescentes más famosas de las últimas décadas se ocultan tragedias personales, historias de abusos, amenazas y hasta intentos de secuestro. Esto es lo que revela 'Boy Bands: Las sombras de Hollywood', serie documental que estrena este domingo 21 de junio el canal DKiss (0.00 horas). A través de testimonios inéditos y confesiones en primera persona, esta docuserie explora las presiones, conflictos y experiencias traumáticas que marcaron la vida de algunos de los artistas más admirados del pop.

A lo largo de cuatro episodios, figuras icónicas como Joey Fatone (NSYNC), integrantes de Boyz II Men, Backstreet Boys, 98 Degrees y O-Town abren las puertas a historias nunca antes contadas sobre la maquinaria que convirtió a jóvenes artistas en ídolos globales. Desde luchas de poder y explotación en la industria musical hasta tragedias personales y amenazas que pusieron en riesgo sus carreras.

Más allá de los escenarios

El primer episodio muestra cómo la industria construyó auténticas fábricas de estrellas juveniles, mientras Joey Fatone expone los mecanismos que impulsaron el fenómeno de las 'boy bands' y las consecuencias humanas que se escondían tras el éxito. Los testimonios apuntan a las sombras que acechaban tras las promesas de fama a finales de los años 90, en un contexto marcado por presuntos depredadores, adicciones y pérdidas devastadoras.

'Boy Bands: Las sombras de Hollywood' continúa con los protagonistas recordando anécdotas tan sorprendentes como un intento de secuestro, rumores que amenazaron reputaciones y una detención mantenida en secreto durante años. A lo largo de la serie documental también se tratan acontecimientos que estuvieron a punto de destruir algunas de las bandas más exitosas del mundo: enfrentamientos internos, abandonos inesperados y tragedias familiares que dejaron una huella imborrable.