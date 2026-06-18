El valor de la experiencia

El comunicador y presentador Jordi Hurtado cumplió ayer 69 años. Voy a ir directo al grano: estoy más que convencido que si fuera americano, en cualquier lugar de los Estados Unidos Hurtado tendría una calle, un distrito, una cátedra, una estrella en el Paseo de la Fama, una fundación, etc. En suma, un merecido y reconocido valor a su labor profesional.

A diferencia de todo esto ya conocemos que por estos lares, los nuestros, acostumbramos a tener crítica fácil, el gatillo flojo, el insulto gratuito, y a ejercer nuestro verdadero deporte nacional: la envidia, menospreciar al ausente y a quienes trabajan en un gremio ajeno al propio, pero esto de las redes sociales genera una invitación gratuita a expresar frases del tipo: “No creo yo que sea tan difícil hacer lo que hace Hurtado”; “total, por salir allí, hace cuatro preguntas y se lo lleva muerto”, en fin…

Hurtado lleva años recibiendo y hasta soportando, con mejor o menor aguante, un alud de insinuaciones, algunas disfrazadas de chistes fáciles de mal gusto, o con evidentes faltas de respeto, buena parte de ellas referidas a su edad y que transparentan un discurso propio de un alumno de P3: eres veterano = ya no sirves. Ya se sabe que quien disfruta su vida no pierde el tiempo criticando al otro.

Supongo que el “crimen” de Jordi Hurtado consiste en presentar 'Saber y ganar', el concurso más veterano de la televisión en España, líder de audiencia, y en donde se valora el conocimiento, la sabiduría y el talento… en definitiva, la cultura.

No me olvido del equipo: rotativo, a lo largo de los años, desde el regidor Álvaro, pasando por Pilar Vázquez, Elisenda Roca, la histórica voz de Juanjo Cardenal, o el desaparecido creador del invento, Sergi Schaaff, cuyo apellido bautiza el plató donde se graba. El 'Saber y ganar' no necesita público. A las tres de la tarde el telespectador no necesita estímulos en forma de aplausos para seguir atento al programa.

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Hay quienes sostienen que el éxito es sinónimo de mucho dinero, de valores materiales como posesiones, pisos, automóviles… Y no. Para nada. El éxito consiste en dormir cada noche; pero también en la experiencia y en saber llevarla bien. Felicitats, Jordi. Ahora queremos 69 temporadas más del 'Saber y ganar'.