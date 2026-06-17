Los trabajadores de TV3 convocan paros parciales durante el 'Telenotícies' del 30 de junio

El Comité de Empresa de TV3 ha acordado por unanimidad proponer la convocatoria de dos paros parciales el próximo 30 de junio para expresar el rechazo de la plantilla a la gestión de la dirección de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Las movilizaciones están previstas entre las 14:30 y las 15:30 horas y entre las 21:00 y las 22:00 horas, durante las franjas horarias en las que se emiten los informativos de la cadena.

Entre las principales reivindicaciones del comité figura la política de "nombramientos de cargos de libre designación" llevada a cabo en los últimos años. Según el Comité, muchos de estos responsables han sido incorporados mediante "procesos de selección y perfiles profesionales que no han contado con la aceptación ni la participación" de los representantes de los trabajadores. Además, sostienen que una parte importante de estos cargos carece de experiencia en radio y televisión y presenta deficiencias en la gestión de equipos, lo que, afirman, ha llegado a afectar a la "salud laboral" de empleados de distintos departamentos.

El Comité también denuncia una "falta de transparencia" y una "vulneración sistemática de los derechos sindicales". En este sentido, acusa a la dirección de obstaculizar el trabajo de diversas comisiones internas. Otro de los puntos de conflicto señalados es la estrategia de impulso de la marca 3Cat. Los representantes de los trabajadores consideran que la dirección ha desarrollado una intensa campaña de promoción con el objetivo de relegar la identidad histórica de TV3 y Catalunya Ràdio, minimizando el legado construido durante más de cuatro décadas y el trabajo realizado por generaciones de profesionales de ambos medios.

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En materia laboral, el Comité denuncia diversos incumplimientos del convenio colectivo. Entre ellos, destaca el "impago de las becas de estudio" y la aplicación de un "nuevo sistema de gestión de la jornada laboral" que, según afirma, obliga a realizar horas extraordinarias sin garantizar posteriormente su compensación.