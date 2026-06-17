Ana Garcés debuta en Netflix tras 'La Promesa': "Sentí que necesitaba probar cosas nuevas"

No suele ser habitual hacer tu primera serie de televisión y que te den el papel protagonista. Es lo que le pasó a Ana Garcés (Valladolid, 2000) con 'La Promesa'. Pero después dos años y medio de interpretar a Jana, decidió dejar la telenovela de La 1 de TVE. La trágica muerte de su personaje impactó a la audiencia. Ahora tiene nuevo proyecto en Netflix, 'Oasis', donde también interpreta uno de los papeles principales. Ambientada en un 'resort' de lujo a lo 'The White Lotus', es un 'thriller' con una desaparición de por medio. Se estrena este viernes 19 de junio.

—Helena, su personaje en 'Oasis', es una chica con mucho carácter.

Sí, y muy noble. Trabaja en el servicio del 'resort' Oasis y nos va a dar muy buenos momentos, y otros muy tensos.

—Ella trabaja en el 'resort' para poder pagarse la carrera. Tiene unos objetivos muy claros, pero también parece tener cierto rechazo hacia los clientes más adinerados del complejo.

Exactamente. Vive muy de cerca la diferencia entre tener dinero y no tenerlo. Ella tiene grandes sueños, pero sabe que para conseguirlos tiene que esforzarse mucho más que otras personas.

—Hay una división bastante marcada entre trabajadores y huéspedes, algo que recuerda un poco a lo que ocurría en 'La Promesa'.

Sí, totalmente. Al final es un tema muy presente en la ficción porque siempre resulta interesante hablar de las diferencias entre los de arriba y los de abajo.

—Antes del rodaje hubo un largo periodo de ensayos. ¿Cómo fue esa preparación?

Estuvimos dos meses ensayando y fue una experiencia superfructífera y superdivertida. Somos un elenco enorme y era importante construir entre todos ese universo que es Oasis. Es una serie muy centrada en los personajes y en sus intereses emocionales.

—¿Qué fue lo que más le atrajo de Helena?

Me gustó mucho que se diferenciara bastante del resto de chicas de la serie. Aparte de venir de otra situación y, a lo mejor de una familia más desestructurada, creo que es una persona muy noble. Si tiene que defender a un amigo, se lleva todo por delante. Además, tiene mucho carácter y no es el típico personaje que te cae bien desde el principio, pero al final entiendes por qué se comporta así.

—La serie también tiene una importante trama de misterio, porque todo arranca con una desaparición. Como espectadora, ¿le gustan este tipo de historias?

Me encantan los 'thrillers'. En series, películas y libros suelo elegir siempre ese género. Me gusta porque te mantiene constantemente enganchada. Y creo que 'Oasis' tiene algo más: no solo te atrapa por el misterio, sino también por los personajes, porque tienen muchas capas. Desde el primer capítulo creo que te va a tener expectante.

-Ana Garcés y Tomy Aguilera, en 'Oasis' / Manuel Fernández Valdés / Netflix

—La serie tiene un toque a lo 'The White Lotus'. ¿Le preocupa que la comparen con esa serie que ha ganado varios Emmy, o cree que les puede beneficiar?

Si la gente encuentra similitudes, maravilloso, porque 'The White Lotus' es una serie fantástica. Como dice Gema Neira [una de las productoras ejecutivas de 'Oasis'], lo mejor que nos puede pasar es que nos comparen con producciones de ese nivel. Es verdad que compartimos una estética similar: un 'resort', el verano... Pero aquí hay un elenco mucho más juvenil y la investigación es bastante diferente.

—Su cambio de imagen respecto a 'La Promesa' es radical. Habrá espectadores que ni siquiera la reconozcan.

Seguro que sí. Era una propuesta muy consciente para diferenciar completamente a Helena de Jana. El cambio ha sido radical.

—¿Le apetecía marcar esa distancia entre ambos personajes?

A mí me encanta. Tanto Jana como Helena tienen una caracterización bastante alejada de mí y eso ayuda mucho a entrar en el personaje. Me gusta que haya esa diferencia porque creo que ayuda a distinguir los dos códigos.

Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch, en 'Oasis' / Manuel Fernández Valdés / Netflix

—Aun así, para mucha gente seguirá siendo Jana.

Por supuesto. Por la calle siempre me paran por Jana. Los mensajes en redes sociales siempre son por ella. Es un personaje que ha calado muchísimo y creo que, haga lo que haga, durante muchos años la gente me seguirá asociando con ella.

—Tomó una decisión muy valiente al dejar una serie diaria tan exitosa y estable como 'La Promesa'.

Creo que en la vida hay que ser valiente y lanzarse a la piscina. 'La Promesa' sigue yendo fenomenal, es un producto que va a funcionar siempre y yo estoy absolutamente feliz de haber pasado dos años y medio allí. Pero llegó un momento en el que sentí que necesitaba probar cosas nuevas. Además, he tenido la suerte de volver a trabajar con la misma productora [Bambú], que me trató genial, y estoy feliz.

—Y, aunque Jana ya no está, su presencia sigue muy viva en la serie. Hace poco Julieta estuvo en coma y Manuel no paraba de recordar a su mujer.

Claro. Mientras sigan personajes como Manuel o Curro, el legado de Jana seguirá presente.

Ana Garcés, protagonista de La Promesa / Gtres

—¿Volvería a hacer una serie diaria?

Sí, claro que sí. Y si es con Bambú, más todavía.

—¿Qué otros proyectos tiene ahora mismo?

Sigo con la gira de 'Panorama desde el puente', hay alguna otra obra de teatro abierta. De momento, voy pasito a pasito, esperando con muchas ganas que se estrene 'Oasis' y luego ya veremos qué viene después.

—¿Qué ha significado la televisión para usted?

Una escuela absoluta. Entré en 'La Promesa' sin haber pisado nunca un plató de televisión. Imagínate lo que supone pasar dos años y medio rodando todos los días, aprendiendo de compañeros con muchísima experiencia y enfrentándote a todo tipo de escenas. Lo aprendí todo allí. Me ha encantado hacer proyecto y ver toda la seguridad que había ganado como actriz.

Ana Garcés, a la izquierda, rodeada del resto de protagonistas de 'Oasis' / Manuel Fernández-Valdés

—¿Después de una diaria, uno siente que puede enfrentarse a cualquier cosa?

La verdad es que sí. En una diaria haces de todo: muchísimos registros, escenas muy distintas, cantidades enormes de texto... Luego llegas a una serie como 'Oasis', con menos secuencias por jornada y menos volumen de texto, y piensas: "Seguro que algo se me está olvidando" (ríe).

—¿Sigue viendo 'La Promesa'?

No puedo seguirla todos los días, sobre todo cuando tengo trabajo, pero sigo las tramas. De vez en cuando veo capítulos, pero sobre todo, por los 'reels' de Instagram voy siguiendo las historias y por dónde va todo. Además, sigo teniendo muchos amigos que siguen trabajando allí y me van contando.

—Antes de 'La Promesa' trabajaba como dependienta. ¿Imaginaba llegar tan rápido donde ha llegado?

La verdad es que no. Por lo menos, no tan pronto. Llegué a Madrid y a los nueve meses me salió 'La Promesa'. Pensaba que iba a llegar a la ciudad y me iba a pasar años intentando abrirme camino, pero nunca imaginé empezar con una protagonista de una serie diaria que, además, funcionó tan bien.

—Para terminar, ¿por qué recomendaría ver 'Oasis'?

Porque es un 'thriller' con muchísima tensión emocional. Porque te vas a enganchar por la estética, por lo paradisiaco, y porque todo lo que vas descubriendo al final se aleja mucho de las primeras imágenes que tenías al principio. No solo es un 'thriller'. Creo que es una serie que tiene muchos personajes de los que te puedes enamorar y con muchas capas, y eso es lo realmente interesante.