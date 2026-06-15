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De Shakira a Manu Sánchez

TVyMAS Lunes 15 junio

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TVyMAS Lunes 15 junio / REUTERS / Kai Pfaffenbach / VÍDEO: EL PERIÓDICO

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Sergi Mas

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Ya han pasado varios días desde la pseudo-ceremonia de apertura del Mundial de fútbol del pasado jueves. Hacía décadas que un servidor no veía una ceremonia tan insulsa, tan aburrida y con una estética tan pobre.

Por desgracia nos estamos acostumbrando a que una actuación musical sea la base de la apertura de una gran competición deportiva y creo que se trata de un error histórico. Convertir la ceremonia de un gran acontecimiento retransmitiendo un karaoke con muchos músicos en constante movimiento y haciendo playback aporta lo mismo que una bolsa de pipas al banco central europeo: nada. La ciudad de Barcelona puede dar ejemplos universales de que hay que tomarse bastante más en serio una ceremonia de apertura.

Pese a todo, la audiencia del show de Shakira inaugurando el Mundial duplicó a la del portorriqueño Bad Bunny, cuando capitaneó su show en la Superbowl. Un billón y dos cientos mil espectadores para la primera, frente a seiscientos millones para el segundo. Y sin ser gran cosa ni una ni otra, al menos en la primera escuchamos música. Otra cosa es que la protagonista fuera Shakira, o Lydia Lozano con peluca. Ya les advierto que me importa un pimiento, pero alucino con los centenares de opinadores y aspirantes a participar en CSI sobre este tema.

Y tras ese partido inaugural le llegó el turno al cómico Manu Sánchez, que estrenó programa en La1 titulado 'El perro andaluz'. Para empezar estuvo bien colocado al empezar a las 11 de la noche me pareció un acierto que el programa se emita desde Sevilla, tras varias décadas generando contenidos generados en Madrid y Barcelona.

Me gustaron algunos de sus apuntes del monólogo inicial en donde transparentó su drama personal que apuntaba al cáncer que ha sufrido en los últimos meses y que por fortuna ha superado: “Ahora puedo contarte que estar vivo es la hostia y que si no hay vida después de la muerte, puedo juraros que hay vida antes de la muerte”. Enhorabuena y felicidades, pero recordemos que la sanidad pública no es ni patrimonio ni un invento del PSOE, sino del Estado.

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Tan sólo falta que en sucesivos monólogos evite mencionar el término “facha” y le regale publicidad gratuita a los integristas tal y como ocurrió en ese primer día, y ya tendremos un programa a punto de caramelo.

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