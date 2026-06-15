Roscón y Samantha

La ex presentadora y también exmiembro del jurado de "MasterChef", Samantha Vallejo-Nágera, tiene un hijo con síndrome de Down llamado Patrick, aunque popularmente se le conoce como "Roscón". Se llama así porque nació a las siete de la mañana de un 7 de enero y, según ha explicado su madre en alguna ocasión, venía con sorpresa. Hoy, Roscón ya ha alcanzado la mayoría de edad.

Cuando tenía 12 años pudimos verlo convertirse en modelo de una conocida marca de ropa, rompiendo algunas barreras desde la discapacidad y aportando normalidad a un colectivo a menudo poco visible. Desde su cuenta de Instagram (@samyspain), que supera el millón de seguidores, la presentadora comparte algunos momentos con Roscón que, particularmente, me parecen entrañables, dulces y cercanos, como no podía ser de otra manera tratándose de un hijo.

Pues bien, Roscón apareció recientemente en Telecinco, durante el programa "De Viernes", entrando en el plató y realizando algunas volteretas. Esas imágenes, que aparecen en el vídeo que acompaña este artículo, se han multiplicado y viralizado en las redes sociales, y muchísima gente se ha lanzado a opinar. ¿Con derecho a hacerlo? Si se hace con respeto, sin duda.

Y a mí, en esta columna, me toca hablar de comunicación, y hoy de televisión. Creo que, desde la inocencia y desde esa condición que hace que, con 18 años, aún se transparenten comportamientos propios de un niño, Roscón se lo pasó bien, estuvo feliz y se mostró totalmente ajeno a lo que posteriormente iban a desencadenar sus actos en forma de opiniones de muchas personas: Roscón disfrutó de su inocencia.

A mí me gustó que Roscón apareciera en el programa, pero no exactamente en ese programa ni con ese tono. Yo habría preferido otro formato, seguramente menos festivo, menos coral, menos expuesto, sin violines ni bandas sonoras que inviten a la lástima, pero sobre todo con menos carcajadas de algunos tertulianos que invitaban a la burla. Hay un momento en el que incluso Samantha parece percibir el tono que está adquiriendo todo y le dice a su hijo: "Ven aquí, ya, ya...".

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