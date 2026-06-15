Vuelve “La casa de la pradera”

En estas páginas de El Periódico, el periodista y amigo Juanma Freire deslizaba hace unos días un tema que, a la vez que interesante, también contaba con una parte decepcionante. Lo positivo: quienes tengan cierta edad y miraban este invento de la tele en los años 70 recordarán una serie que se emitía los domingos durante la sobremesa cuyo título era “La casa de la pradera”: una historia de drama y supervivencia del día a día de la familia Ingalls, que vivía en un pueblo llamado Walnut Grove.

El bastión de la familia era Charles Ingalls, a quien daba vida el actor Michael Landon, junto a su mujer y las tres hijas de ambos. Si una tormenta echaba por tierra su casa, ahí estaba Charles Ingalls, que en la hora que duraba el capítulo era capaz de construir otra nueva; si los lobos atemorizaban el condado, de nuevo aparecía Charles Ingalls armando un cercado para la casa.

“La casa de la pradera” fue una de las primeras series que pudimos disfrutar en color en los 80 y comprobar la maravilla celestial cuando descubrimos que el cielo era azul, los árboles verdes y las naranjas de color naranja.

Bueno, pues todo esto aparece porque Netflix está a punto de emitir un remake sobre la conocida serie: un término que personalmente detesto, pese a que está aceptado por la Real Academia. Seguro que lo llaman remake, que queda más cool, porque el término copia o fotocopia de un éxito ya está escogido.

Y todo remake que se precie se graba desde cero, manteniendo un elenco de actores diferente, otro equipo de producción y un contexto temporal actualizado. A ver: solo faltaría. Porque el objetivo del remake siempre es conseguir el éxito a raíz de las migajas que ha dejado el primero. ¿Porque verdad que de un fracaso no hacen remakes? Pues vale.

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Según explicó Juanma Freire, las memorias de Karen Grassie (quien representaba a su mujer, Caroline, en la ficción) parece que Michael Landon extendió el paternalismo y el sexismo en aquel set de rodaje, donde la actriz