Muere Anne Schedeen, la madre de la serie 'Alf'

La actriz Anne Schedeen, conocida por interpretar a Kate Tanner, la madre de familia que protagonizaba la famosa comedia de finales de los años 80 ‘Alf’, ha fallecido a los 77 años. Su familia ha lanzado un emotivo comunicado en las redes para despedirla.

“Con el corazón más roto posible compartimos que Annie ha fallecido en paz”, señala un mensaje publicado en su página oficial de Facebook. “Deja un legado extraordinario de energía creativa, un humor agudo e inteligente, devoción por su familia, adoración por los perros pequeños, un profundo odio hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. Estamos devastados sin ella. La queríamos muchísimo, igual que todos los que la conocieron”, añade el texto, que recuerda su legado.

Dependienta y modelo

“Era una fuerza de la naturaleza. Y es imposible imaginar la vida sin ella. Pero, como ella decía: ‘Siempre estoy con vosotros’. Y tiene razón. Los recuerdos, las obras de arte, las carcajadas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y toda su alegría de vivir permanecen. Brindad con un margarita en su honor”, concluye el comunicado.

Anne Schedeen, con Alf / Archivo

Nacida en enero de 1949 en una granja cerca de Portland (Oregón, EEUU), Schedeen se trasladó de joven a Nueva York para intentar triunfar como actriz. Antes de conseguirlo, trabajó como dependienta en tiendas de ropa, como modelo y participó en anuncios.

Un rodaje complicado

Pero su carrera la lanzó en 1986 la serie 'Alf', centada en un travieso y sarcástico extraterrestre procedente del planeta Melmac aficionado a perseguir gatos. El alienígena se refugia en casa de una familia de California, los Tanner, y acaba viviendo con el clan, que lo oculta del FBI. A pesar del carácter cómico de la serie, la actriz reconoció a la revista 'People' que el rodaje de la ficción (que tuvo cuatro temporadas) no siempre fue sencillo.

“Era una pesadilla técnica: extremadamente lento, caluroso y tedioso. Si tenías una escena con Alf, parecía que tardaba siglos. Un episodio de 30 minutos requería entre 20 y 25 horas de rodaje. Algunos miembros del reparto tenían personalidades complicadas. Todo aquello era una gran familia disfuncional”, llegó a afirmar la actriz, que también apareció en episodios de series como 'La juez Amy', 'Apartamento para tres', 'Magnum' y 'Se ha escrito un crimen'.

Benji Gregory, que interpretó a Brian Tanner en ‘Alf’ (el hijo pequeño del clan), falleció también hace dos años a los 46 años de edad