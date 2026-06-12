Mare de Déu, Senyor!

¡¡Qué impacto, qué belleza, qué espectáculo, qué magia audiovisual, qué retransmisión televisiva, qué derroche de talento y de profesionalidad, qué gran 'spot' publicitario de Barcelona hacia el mundo, qué grandiosa la visión final de la imagen de Antoni Gaudí construida con drones que acabó siendo un anti zapping televisivo!! La retransmisión de la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia fue un acto que para mí escapó de la religión y se convirtió en un magisterio de la estética televisiva.

Evidentemente las cosas no surgen desde la nada. La dirección creativa del evento corrió a cargo de Igor Cortadellas y la realización para TV3 tuvo la siempre más que solvente firma de Paulí Subirà; tanto en TV3 como en TVE supieron coser cinco pespuntes: profesionalidad, solvencia, elegancia, talento y experiencia en el que no sólo en cada plano, sino en la transición de cada cambio de plano era sinónimo de miel para el paladar.

Ayer por la mañana, en 'Els Matins' de TV3 y tras la noche mágica, un vecino del barrio de la Sagrada Família, profundamente emocionado, dirigía la mirada hacia el monumento y comentaba “ahí está; la vemos cada día y no sabemos lo que tenemos…".

La escuela Barcelona

Si me refiero a la televisión, propósito habitual de esta penúltima página de El Periódico, la lección audiovisual que Barcelona lanzó al mundo este miércoles verificó la llamada Escola Barcelona, una industria audiovisual que lleva décadas afincada en la ciudad y que se originó en Miramar, pasó por Sant Cugat, por Sant Joan Despí y recordaron aquel espíritu olímpico de la Barcelona del 92.

Pues sí, señoras y señores, ahí estuvo la televisión. Ese medio a quienes muchos afean y tienen prisa en ponerle fecha de caducidad, pero que para eventos como el del miércoles no hay ni medio ni plataforma que le tosa.

Sé que me escapo del discurso televisivo, pero no me olvido del impecable dispositivo de seguridad (ahí estuvo la consellera Núria Parlon) que permitió que la visita de León XIV se realizara sin incidente alguno hacia su persona.

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El próximo spot de Barcelona y Catalunya será el 4 de julio con la llamada Grand Depart, la salida de la edición número 113 del Tour de Francia. Endavant!