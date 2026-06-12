Irene Esser, la actriz venezolana que relacionan con Iker Casillas y triunfa con 'El Inmortal': "Mi personaje no tiene límites e incluso a mí me daba miedo"

Este jueves 11 de junio Movistar Plus pone punto y final a 'El Inmortal' con el estreno de la tercera y última temporada de la serie inspirada en los Miami, la banda criminal que aterrorizó Madrid desde los años 90. Tres de sus protagonistas explican cómo han afrontado estos personajes ligados al mundo del narcotráfico: los actores catalanes Marcel Borràs e Iván Massagué y la venezolana Irene Esser (a la que últimamente se la ha relacionado con Iker Casillas).

—Esta temporada es la de ajustar cuentas. Paulina y Rober empiezan como pareja en Miami y Nano continúa siendo leal a José Antonio y a la Rubia. ¿Qué pueden adelantar de sus personajes?

Marcel Borràs: En el caso de Rober, está muy atravesado por esa idea de mirar al pasado. Han pasado tres o cuatro años, su hijo ha crecido, tiene una nueva vida en Miami y, de repente, tiene la oportunidad de reencontrarse con José Antonio [Álex García], su amigo de la infancia, con quien llevaba tiempo sin verse, y ajustar cuentas. Pero el precio es muy alto. Una vez te metes en el negocio de la cocaína, las consecuencias se multiplican. Todo es mucho más intenso y mucho más extremo.

Iván Massagué: Nano, mi personaje, sigue siendo el mismo desde la primera temporada. Ha evolucionado, pero sigue siendo ese bicharraco que no tiene nada que perder. Los Miami lo aceptan tal y como es porque les resuelve los problemas y hace bien su trabajo. Eso también genera en él una especie de compromiso: no quiere fallar. Nano es un mercenario, pero también tiene mucha nobleza. En esta temporada vemos el lado más humano de todos los personajes, el corazoncito que puedan tener, si es que lo tienen.

—Paulina es quizá la que más cuentas pendientes tiene con José Antonio, el protagonista.

Irene Esser: Es una empresaria con ambición de poder, de querer más y más, pero todo se sale de control. En esta temporada vemos a una Paulina a la que ya no le importa absolutamente nada, que ya no tiene límites. Actúa con una frialdad, seca, sin sangre, que incluso a mí me daba miedo interpretarla. Es una temporada muy intensa, con mucha adrenalina.

—Entre Rober y Paulina hay un hijo de por medio. Eso debería marcar ciertos límites.

Irene: Claro, pero le importa tanto su hijo como la ambición de tener el poder. Y eso es lo más duro de la temporada: preguntarse hasta dónde puede llegar un ser humano para conseguir su propósito.

Marcel Borràs / Gabriel de la Morena

—¿Han terminado entendiendo a personajes que son tan difíciles de justificar por sus actos?

Iván: Al final, hagas el personaje que hagas, tienes que entenderlo. No juzgarlo, pero sí comprenderlo para poder interpretarlo. Hay que acompañarlo.

Irene: Exacto. Te genera un poco de conflicto, claro, pero luego no te lo llevas a casa. Esa es precisamente la técnica actoral.

Marcel: A mí conflicto no me ha generado porque Rober, en el fondo, es un tipo muy majo y muy buena persona. Todo lo hace por amistad, por amor, por respeto. Lo que pasa es que se mete en los negocios que se mete. Si tiene que apretar el gatillo alguna vez, ya se ve que le cuesta, que no lo hace por gusto.

—¿Diría entonces que Rober es el personaje más condicionado por su entorno?

Marcel: Sí, cien por cien. Aunque creo que todos están condicionados un montón el entorno en el que viven. Desde la primera temporada vemos que vienen de una situación complicada y que la droga aparece como una vía para escalar socialmente. Los guiones explican muy bien esos motores para que no se quede en “son unos narcos y ya está”, sino que entiendas el contexto en el que están. Pero sí, en el caso de Rober es especialmente evidente. Yo me lo imagino perfectamente llevando una vida completamente distinta.

Iván Massagué / Juanlu Real

—¿Quisieron empaparse de todas las noticias sobre los verdaderos Miami o prefirieron mantener cierta distancia?

Iván: Yo llegué a la serie en la primera temporada y sí se comentaba que había habido algún contacto con ellos como fuente de inspiración, pero poco más. Al final esto es una serie basada en una realidad, pero no hay mucha relación.

Marcel: Los guionistas han hecho un trabajo enorme de creación.

Irene: Y en mi caso todavía más. Yo llegué en la segunda temporada y Paulina es un personaje cien por cien ficticio.

Iván: Seguramente la realidad superaba a la ficción, pero al final tiras de estructura de guion.

Irene Esser, en la tercera temporada de 'El Inmortal' / MOVISTAR PLUS+

—¿Aun así, no les daba miedo interpretar personajes inspirados en este tipo de delincuentes? ¿No les condicionaba?

Iván: Depende de cómo quieras vivirlo. Si te quedas pensando en eso, te bloqueas y no trabajas.

Marcel: Además, no es un 'biopic'. Si lo fuera, entiendo que pudiera cuestionarse más, que te creara un conflicto, que te costara o que incluso te diera miedo por lo que pudieran decir. Pero aquí estamos haciendo ficción.

Álex García y Marcel Borràs, en la tercera temporada de 'El Inmortal' / MOVISTAR PLUS+

—La serie también retrata una época muy concreta de España. ¿Creen que consigue capturar bien aquel Madrid de décadas pasadas?

Irene: A mí me encanta cómo está retratada la época. Como no soy de aquí, cuando vi la serie entendí mucho mejor cómo era aquel Madrid. Luego me puse a investigar y pensé: “Es que está muy bien reflejado”.

Marcel: A medida que los personajes van ascendiendo económicamente se despega un poco de esa realidad porque los ves en masiones o restaurante de lujo, que eso ya es más universal y también puede ocurrir ahora. La época más marcada es la de la primera temporada, pero siempre hay una intención de colocar al espectador en un contexto, también en esta tercera entrega. En la segunda temporada, por ejemplo, salían noticias de cosas que pasaban en aquel momento.

Irene: Y la música ayuda muchísimo.

Iván: Para mí la época es un personaje más. A mí me ambientaba poder fumar en cualquier sitio... Era otra gestión de la vida. Y creo que ahí está parte del encanto de 'El Inmortal'.

Marcel: Los personajes están más libres. Ahora no se puede hacer nada. Si fueras un narco hoy en día, seguramente no te atrevería a hacer todo eso ni te irías de fiesta a liarla parda porque hay mucho control con los móviles.

Iván: Loquillo decía que antes te peleabas en un bar y todo se quedaba allí. Ahora lo haces y te graba todo el mundo.

Teresa Riott e Iván Massagué, en la tercera temporada de 'El Inmortal' / MOVISTAR PLUS+

—¿Por qué creen que siguen fascinando tanto las historias de mafias y delincuentes?

Marcel: Porque son personajes que viven al límite. Como espectadores nos resulta muy estimulante ver a alguien que ama más fuerte, que odia más fuerte y que sufre más fuerte. Son personajes que viven emociones extremas y eso genera una atracción.