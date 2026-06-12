TV3 y Telecinco se vuelcan en el GP de Fórmula 1 de Catalunya

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 llega este fin de semana al Circuit de Barcelona-Catalunya con la afición española volcada ante el que podría ser el último Gran Premio de Fernando Alonso en el trazado catalán. A partir del próximo año, la prueba dejará de celebrarse cada temporada para pasar a disputarse en años alternos, una circunstancia que otorga un significado especial a la cita de este fin de semana.

Mediaset España ofrecerá en abierto toda la actividad de los monoplazas durante el fin de semana a través de Be Mad y Telecinco, lo mismo que TV3 (y la cadena de pago DAZN), con una cobertura especial que arrancará el viernes y culminará el domingo con la carrera a las 15.00 horas.

Del viernes al domingo

La cobertura comenzará el viernes 12 de junio en Be Mad con la emisión de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, a las 13.25 horas y las 16.55 horas, que también ofrecerá Esport 3. Estas tandas permitirán a pilotos y equipos realizar la primera toma de contacto con el trazado catalán y trabajar en la puesta a punto de los monoplazas para adaptarlos a las características del circuito.

El sábado 13 de junio, Be Mad y TV3 ofrecerán los terceros entrenamientos libres a partir de las 12.25 horas. Posteriormente, Telecinco tomará el relevo desde las 15.30 horas con la sesión de clasificación que determinará el orden de salida de la carrera, que también se podrán ver en TV3.

El domingo 14 de junio, tras el previo especial que analizará todas las claves de la carrera y recogerá declaraciones y entrevistas con los principales protagonistas del campeonato (a las 13.30 en TV3 y a las 14.00 en Telecinco), llegará el momento culminante del fin de semana con la disputa del Fórmula 1 MSC Cruises Gran Premio Barcelona-Catalunya, cuya salida está prevista para las 15.00 horas (en Telecinco y TV3).

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