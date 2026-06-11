La "fiesta" del fútbol

Desde hoy jueves y hasta el próximo 19 de julio, fecha en la que se disputará la final, afrontamos 39 días de un Mundial de fútbol diferente al resto. Pero están pasando demasiadas cosas antes de que comience la fiesta.

Para empezar, al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artán, colegiado FIFA desde 2018, le prohibieron la entrada en el aeropuerto de Miami pese a contar con un visado. La aduana sospechó sus presuntos vínculos con el terrorismo, factor que derivó su deportación y no podrá dirigir ningún partido. Lo peor es que la FIFA aceptó y se cruzó de brazos.

Más cosas: Aymen Hussein, delantero estrella y máximo goleador de la selección nacional de Irak fue retenido e interrogado durante más de siete horas en el aeropuerto internacional de O’Hare de Chicago. ¿El motivo? Las autoridades policiales americanas le confundieron con otro ciudadano iraquí con el que comparte nombre. Lógicamente, se quejó el entorno del futbolista y la prensa árabe, pero las siete horas de detención se las tuvo que comer.

Un balance de un muerto y nueve heridos tras un tiroteo producido a sólo seis kilómetros de la concentración de la selección de Inglaterra en Missouri.

Una más: la selección de Senegal sufrió una algo más que exhaustiva revisión de seguridad a su llegada al aeropuerto de San Antonio, en Texas, donde en plena pista de aterrizaje algunos de sus futbolistas debieron despojarse hasta de sus calcetines. En principio, Senegal deberá enfrentarse a Francia el próximo martes en Nueva York. Algunos seguidores de la selección manifestaron su deseo en que figuras como Cristiano Ronaldo o Messi deban recibir el mismo trato a pie de pista cuando aterricen. Todos sabemos que no será así.

Y la gota que colma el vaso de la vergüenza. A su llegada al aeropuerto, a la selección de Irán le prohibieron la entrada en Estados Unidos y tan sólo se les permitirá entrar en el país e ir desde el aeropuerto al estadio; y una vez acabado el partido deberán dormir en suelo mexicano, en Tijuana, donde entrenan, pernoctan y preparan sus partidos.

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Esta noche veremos una ceremonia que será sinónimo de fiesta, fraternidad, alegría y espectáculo, que en esto último los americanos sí que son maestros. Y empezará la llamada “fiesta” del fútbol. En fin…