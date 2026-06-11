El especial de TV3 del Papa en la Sagrada Família deslumbra y arrasa en audiencia

El papa León XIV ha culminado este miércoles su viaje a Catalunya con la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, a través de un abrumador espectáculo con motivo del centenario de la muerte de Gaudí. El impactante 'show' de luces y música ha finalizado con unos drones que han dibujado en el cielo el rostro del famoso arquitecto catalán, una celebración que ha arrasado en audiencias.

El especial de TV3 'La torre del cel: la celebració' ha sido lo más visto del día en Catalunya, con 599.000 telespectadores y una cuota de pantalla de lo más notable: un 28,7% de 'share'. El espectáculo ha tenido, además, más de 1,1 millones de telespectadores únicos en su emisión en TV3 y 3CatInfo.

Además, la previa 'La torre del cel: la culminació del temple', emitia a las 19.15 horas, también ha escalado a los primeros puestos del 'ranking' de audiencias del día: ha sido el cuarto programa más visto (335.000 y 22,9%), solo superado por el otro especial de la noche y los 'Telenotícies' de TV3.

Despliegue técnico pionero

La televisión pública catalana ha producido la señal del espectacular 'show' en una emisión que ha ido más allá de la ultra alta defición. El equipo liderado por el jefe de Imatge de 3Cat, el realizador Paulí Subirà Claramunt, ha utilizado un despliegue técnico que hasta ahora no se había usado nunca en directo en Europa.

El sistema de Cinema Live ha ofrecido una estética innovadora, más cercana a un 'look' cinematográfico que televisivo, y a la vanguardia tecnológica, que ha ampliado la espectacularidad del 'show' de luz y música ideado por el director artístico catalán Igor Cortadellas.

Ha sido un espectáculo de ocho minutos de luz, música y drones que ha cerrado la inauguración de la torre de Jesús, la más alta de la Sagrada Familia, justo después de que fuera bendecida por el papa León XIV.

40.000 farolillos

El templo se ha iluminado por dentro y por fuera gracias, en parte, a los más de 40.000 farolillos que se han entregado a todos los asistentes. Y ha culminado con la imagen de un Antoni Gaudí hecho con drones en lo alto del cielo, contemplando el templo, y la proyección de un conocido mensaje del arquitecto: “Primero el amor, después la técnica”.

Tampoco ha faltado una traca final con pirotecnia y un “Gracias” gigante en el cielo, entre los aplausos del público.

El espectáculo lo han presidido, desde la fachada del Nacimiento, el papa León XIV, el cardenal Joan Josep Omella, los reyes de España Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa.