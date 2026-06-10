La “revolución” de Apple

Los expertos de márketing de la compañía de la manzana, de nombre Apple, realizaron el lunes su conferencia de desarrolladores. Ésta es la que va de 'software' y de temas técnicos; en septiembre irá de 'hardware', más llamativa y con cacharritos nuevos.

No existe peor prescripción para una marca que quiera vender que desacreditar su producto anterior. Cuando, por ejemplo, en un detergente escuchamos “lava aún más blanco” implica que antes no lo hacían. Y Apple ha repetido este equivocado discurso aplicándolo a la nueva Siri, que ahora viene con IA. “La nueva IA permitirá que cuando entremos a nuestro automóvil pondrá automáticamente una 'play list' de música”. A Apple no le da la gana que llevemos un USB y lo conectemos al coche.

Por ejemplo explicaron que si en un restaurante, le hacemos una foto al contenido de un plato nos facilitará la información del mismo, con sus calorías y nos propondrá recetas. Lo tendré en cuenta cuando me tome un aperitivo en La Esquinica y le haga una foto a unas bravicas con doble salsa. A ver qué me dice Apple. Eso sí: ya ha manifestado que todo lo hará en inglés.

Y van más allá: “A la hora de pagar un almuerzo, Apple escaneará la cuenta y dividirá el pago entre los comensales”. ¡Qué pasada! Pero Apple no conoce a los catalanes; es decir, que si vamos cuatro a comer, la cuenta asciende a 100 euros y uno diga “que yo no he tomado vino” me encantará saber cómo se las arregla Apple y su Siri AI.

Lo que quiere Apple es que pasemos más tiempo frente a sus terminales, y mi intención es realizar todo lo contrario. Y un pequeño detalle sin importancia: Apple confirma que Siri AI no estará disponible ni en iPhones ni en iPads que se vendan en Europa. ¿Por qué? Entiende que es un riesgo de seguridad y su solución es no ofrecerlo.

Lo que debería hacer Apple es implementar un chip para radio fm, que ya disponen todos sus teléfonos de fábrica y no anularlo, por una razón de emergencia nacional, como nos ocurrió hace un año en el apagón.

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Lo que debería hacer Apple es dotar a sus teléfonos del conector de 3,5 mm para poder conectar el auricular de cable de toda la vida. Pero claro: prefieren vender unos AirPods a 200 euros, que durante una llamada telefónica se escuchan como el culo. Y, ¿saben? Lo confieso: tengo un iPhone. Ese hijo al que quieres tanto y le perdonas todo.