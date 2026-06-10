Nuria Casas, la actriz de 'La casa nostra' a la que la pandemia cambió la vida: "Al venir de las redes parece que tienes que demostrar el doble"

TV3 ha recuperado el género de la 'sitcom' gracias a 'La casa nostra'. La comedia, creada por Dani de la Orden, Eduard Sola (artífices del éxito 'Casa en flames'), Oriol Pérez y Dani Amor saca punta de los líos que conlleva la convivencia familiar. Uno de los personajes principales es Rut, la exnovia del protagonista, interpretada por la actriz Nuria Casas, que se ha dado a conocer en las redes a través de sus vídeos humorísticos. La primera temporada se emite los lunes, a las 22.05, y la segunda la ofrece ya la plataforma 3Cat.

—La primera temporada no acabó demasiado muy bien para Rut... Daba pie a pensar que no continuaría.

La temporada acaba y tú piensas: “Rut desaparece”. ¡Pero no! Rut no se va a ninguna parte, porque para ella las relaciones no se acaban hasta que lo dice ella. El primer capítulo de esta segunda entrega va por ahí. Es bastante divertido, porque no te lo esperas.

—Rut es el personaje que no le cae bien a nadie. ¿Ya lo tiene asumido?

Sí, es poco querida. Lo tengo asumidísimo. Pero me encanta Rut. Le he cogido mucho cariño, porque al final es una persona que viene a hacer daño, a vengarse, a molestar… pero también creo que, pobrecita, está sola y aburrida. Creo que se lo pasa bien así y que, cuando está allí, en el fondo se siente en familia. Aunque es verdad que nadie la soporta.

—¿La gente le dice por la calle lo poco que aprecian a Rut?

Sí. Hay mucha gente que me sigue en redes y me dice: “Núria, te quiero mucho, pero es que Rut me cae fatal”. Y para mí eso también es un elogio. Me alegro de haberte caído mal, porque significa que ha salido como esperaba.

—Rut no aparece en todos los capítulos, pero cuando sale siempre es después de que los protagonistas se pregunten: “¿Qué puede ir peor?”.

Exacto. Cuando se preguntan qué podría ir peor, aparece Rut por la puerta. Es como: “¿Qué ser humano tan maligno podría venir ahora? Y sale Rut. Es como el punto culminante: solo faltaba Rut para que todo acabara de explotar.

—¿No cree que todos podemos tener un poco de Rut dentro de nostros? Porque ella dice cosas que ral vez pensamos, pero no nos atrevemos a verbalizar.

Sí. Al final, lo único bueno que tiene Rut es que es una persona sin filtro. Hace lo que piensa y lo que siente todo el rato. No aparenta ser algo que no es. Bueno, al principio puede parecer un poco maja, pero siempre te la acaba colando. Pero siempre actúa según lo que piensa y siente, es lo único bueno que puedo sacar del personaje como persona.

—¿Cómo lleva lo de trabajar sin aparecer en todos los capítulos, como hacen sus compañeros?

A mí me encanta estar en plató con mis compañeros, porque aprendo mucho y me lo paso muy bien. Cuando no estoy, lo echo mucho de menos. Ellos pasan muchas semanas juntos, muchos días seguidos, y yo puedo aparecer después de cuatro semanas desaparecida porque no tenía capítulo. Entonces tengo que ponerme al día, a ver qué ha pasado, en qué punto está Rut, qué ha ocurrido entre ellos… No es tan continuo, pero también es bonito echarlos de menos y volver con muchísimas ganas. Obviamente estaría encantada de estar en todos los capítulos, pero también creo que eso es lo bueno de Rut: que no esté siempre, que mantenga el factor sorpresa.

—¿Le facilitan los capítulos en los que no aparece para saber qué ha pasado en la serie?

No, me lo encuentro. Pero es fácil, aunque cada capítulo tiene una trama distinta. Sí me gusta estar al día y saber cuál es la situación de Berta [Paula Malia] y Miqui [Marc Rius] para entender cómo entra ella, pero te hacen un resumen y no hay problema.

—¿Cuando no grababa iba de público?

Sí, si algún día no grababa y podía, iba de público. También era una forma de mantenerme al día y ver qué estaba pasando. Además, echas de menos al equipo, así que cuando puedes vas.

—Trabajar con público en directo no es tan habitual. ¿Cómo lo vive?

Yo he hecho mucho teatro, pero poca ficción. Había hecho papeles pequeños y este es mi primer personaje más grande y potente. Hacer esta mezcla entre público y ficción me ha encantado porque te creces. Además, hacer una 'sitcom', que para mí es lo máximo de la comedia, ha sido un sueño. Ha sido muy fácil porque Oriol [Pérez] y Dani [De la Orden] te lo ponen muy fácil, te dan mucha libertad, y trabajar con estos compañeros es una maravilla.

—¿Y qué pasa si el público no se ríe con un chiste?

Si haces comedia y la gente no se ríe, te hundes. Pero por suerte los guiones están muy bien escritos y funcionan muy bien. Y si no funciona para ti, funcionará para quien te está dando la réplica. Al final es un juego de equipo. El público también te da un empujón: si se han reído antes, tú ya vas más arriba y te atreves a hacerlo todavía más 'heavy'.

—¿Pueden aportar cosas al personaje?

Sí, pero siempre desde el guion. Tal vez decir: “Quizá Rut no diría esta palabra, diría otra porque es más fina”. O en el caso de Candela [el personaje de Betsy Túrnez], quizá hablaría de una manera más brusca. Cada uno tenemos ya muy interiorizado nuestro personaje y la forma de hablar también hace mucho. Nos dejan proponer, siempre consensuado. No haces lo que te da la gana, pero tener esa libertad hace que el personaje sea más tuyo.

—Usted había hecho teatro, ¿pero no fue la pandemia la que dio un vuelco a su vida? Porque hasta entonces trabajaba como maestra de infantil.

Sí, era maestra de infantil. Cuando llegó la pandemia y entré en ERTE, me descargué TikTok y empecé a hacer vídeos de humor en redes. No sé cómo he llegado hasta aquí, la verdad. Los vídeos empezaron a funcionar y eso me ha servido de trampolín. Me ha abierto muchas puertas. Yo siempre había estudiado interpretación, cine, había hecho mucho teatro amateur… y gracias a las redes también estoy aquí.

—Aunque haya estudiado interpretación, ¿ha sentido prejuicios por venir de las redes?

Sí, y yo misma venía con ese prejuicio. Cuando me dijeron que iba a formar parte de algo tan grande, con compañeros que llevan muchísimos años de carrera, pensé: “Van a pensar que soy la 'influencer'”. Tenía miedo a que me juzgaran, a no estar a la altura. Ese síndrome de la impostora de pensar: “No lo voy a hacer tan bien como ellos”. Pero fue todo lo contrario. Me acogieron muy bien, me ayudaron muchísimo y me sentí muy acompañada desde el primer día. El prejuicio lo tenía más yo dentro que ellos. Al final me hicieron sentir una más.

—En las redes también hay mucho 'hate'. ¿Cómo lo lleva?

Después de cinco años dedicándome a las redes, lo llevo un poco mejor. Al principio me costó mucho. Cuando empiezas a hacer cosas como actriz siempre hay gente que dice: “Pero si tú estás aquí por tus seguidores”. Parece que tienes que demostrar el doble. Siempre tienes que estar justificándote. Pero llega un momento en el que entiendes que no puedes gustar a todo el mundo. Cuantos más seguidores, más 'hate' hay. Por suerte tengo una comunidad muy bonita. Intento pasar por encima de lo malo y quedarme con lo bueno.

—Los creadores han avanzado que su personaje tendrá un papel importante al final de temporada...

Hay un giro de Rut en los últimos capítulos que no se espera nadie. La lía bastante.