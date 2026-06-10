Pantalla grande
Cines Yelmo proyectará los partidos de España en el Mundial 2026 en Barcelona
La compañía proyectará los encuentros de La Roja contra Cabo Verde y Arabia Saudí en cuatro cines de la capital catalana
Los partidos de la Selección Española en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrán ver en pantalla grande en algunos cines de Barcelona. Los aficionados podrán seguir a La Roja en los encuentros España contra Cabo Verde, que se celebrará el 15 de junio, y España contra Arabia Saudí, el 21 de junio en los cines Yelmo de la capital catalana.
La compañía proyectará los encuentros en el Cine Yelmo Premium Westfield La Maquinista, Cine Yelmo Premium Sant Cugat, Cine Yelmo Premium Castelldefels y Cine Yelmo Baricentro. Las entradas para ver los dos partidos en el cine ya están a la venta en la web y la aplicación de Yelmo.
Además, si España avanza en la competición, Cine Yelmo prevé seguir acompañando a la Selección en pantalla grande con la proyección de sus próximos encuentros.
La compañía también ofrece distintos paquetes de entradas más menú adaptados a cada formato de sala. En los cines tradicionales y Premium, los espectadores podrán adquirir el pack de entrada más menú de palomitas y refresco por 8,30 euros. Además, en las salas Premium estará disponible una opción con menú Premium por 14,30 euros, mientras que los cines Luxury contarán con un pack específico de entrada más menú Luxury por 21,30 euros.
Además de la venta al público general, Cine Yelmo también ofrecerá a empresas, grupos y clientes corporativos la posibilidad de reservar una sala en exclusiva para disfrutar de cualquier partido del Mundial en pantalla grande.
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