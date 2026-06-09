Verónica Sanz: "Me sorprende que TVE trate como competencia a La Sexta de forma tan directa, como el enemigo a batir"

La periodista catalana Verónica Sanz (Barcelona, 1982) está acostumbrada a seguir el pulso a la actualidad, sobre todo referente a la política, en programas como 'Sábado clave', 'La Sexta Xplica' y las tertulias de 'Al rojo vivo'. Para su primera novela, el adictivo 'thriller' 'Gente bien' (Planeta), se sumerge en el corazón del Madrid más exclusivo a través de cuatro mujeres que parecen tenerlo todo y que no se imaginan que su amistad va a ponerse a prueba con la aparición de una joven que puede resquebrajar el imperio de apariencias que tanto les ha costado construir.

—¿Por qué quiso ambientar el libro en ese mundo de las altas esferas y 'mamis ricas', como ellas mismas se denominan?

Lo de 'mamis ricas' se lo escuché a alguna de ellas hablando de sí misma en tono jocoso y me hizo gracia. Detrás de esas vidas hay una estructura económica que hace que puedas no preocuparte de nada y vivir tranquila porque lo tienes todo resuelto. Eso genera equilibrios complejos, aunque menos complejos a los de quien necesita tres trabajos para pagar un alquiler, y me interesaba partir de ahí para contar los dos lados.

—El ambiente recuerda al de series como 'Mujeres desesperadas y 'Big Little Lies'. ¿Las ha tomado de referentes?

Quizá más a 'Big Little Lies'. Liane Moriarty es una autora que me interesa mucho porque el peso de sus historias lo llevan las mujeres. Lo que les pasa a ellas empuja la trama, no están de complemento de nadie. Como lectora sabía que si algún día escribía un libro quería que las protagonistas y el motor fueran ellas, con su profundidad y sus matices: que puedas amarlas u odiarlas, pero que no estén al servicio de los hombres. Por eso son cuatro mujeres y la historia es coral.

—También hay una crítica a ciertas personas que, por tener un estatus económico, se creen por encima del bien y del mal.

Tengo la sensación de que a veces, cierto poder, sobre todo el económico, que es el que quería reflejar, provoca una desconexión con la realidad, con la moral, con los valores… incluso con los derechos humanos. Se sienten poderosos porque creen que el dinero lo compra todo y sienten que están por encima. Evidentemente, no todo el mundo con dinero es así, pero existen dinámicas de corrupción en las que siempre hay alguien con dinero que quiere una palanca política para acceder a contratos. Cuando corruptor y corrupto se encuentran es cuando se produce esa desconexión de lo que está bien y lo que está mal.

—En la novela hay un personaje, Minerva, que es periodista aunque está retirada, y eso le permite abordar su profesión. ¿Hay algo de usted en ella?

Minerva trabaja en televisión como yo. Le he dado la inmediatez del directo, cómo se trabaja en un plató, cómo se buscan fuentes, cómo funciona un programa matinal… Pero en Minerva he querido reflejar valores que no son los míos. Demuestra que no tiene escrúpulos, que está dispuesta a vender a quien sea por una cuota de audiencia que le dé poder. Por tanto, ¿Minerva es Verónica Sanz? No. ¿He conocido a Minervas? Sí.

—En la novela también critica la presión estética sobre las mujeres. Trabajando en televisión, ¿la ha sentido en su propia piel?

La presión estética la sentimos todas las mujeres, trabajemos en televisión o no. Lo tenemos pegado a la piel porque nos han criado con ello a base de publicidad, revistas, televisión, modelos estéticos… Yo tardé en ser crítica con ese canon y en darme cuenta de que tienes que reconciliarte con la imagen del espejo, pero siempre sigue quedando una presión que nos autoimponemos. En televisión no es que te obliguen a estar de cierta manera, pero sí nos exigimos mucho. Cuidar tu imagen no es frívolo: comunicas con ella. Pero perseguir un ideal que ya no encaja con tu edad me parece un autoengaño. Yo defiendo mis 44 años: me cuido, sí, pero quiero verme como una mujer de 44 reconciliada consigo misma. Y, claro, existe un mercado enorme —España lo es— de dermatología y medicina estética. Si alguien decide hacerse tratamientos que armonicen el rostro o mejoren la piel, es una decisión personal. Me gusta que se normalice también en hombres: que se hable de injertos, de bótox…

La periodista Verónica Sanz / RICARD CUGAT / EPC

—Se ha interpretado que la frase con la que pone fin a 'Sábado clave' y da paso a 'La Sexta Xplica', anunciando que la audiencia va a ver “la mesa más plural de la televisión”, es un dardo a TVE, que a la misma hora emite 'Malas lenguas noche'. ¿Es así?

Yo siempre doy la bienvenida así porque creo que hacemos un buen trabajo los sábados buscando mesas equilibradas, donde podamos tratar los asuntos con toda la pluralidad posible. Esta semana lo han entrecomillado y han dicho que eso, pero es una frase habitual en el programa.

—TVE ofrece ahora también 'Malas lenguas' los sábados por la noche, con una línea parecida a 'La Sexta Xplica', e incluso han adelantado el programa para empezar antes que ustedes. ¿Lo perciben como una competencia directa?

Hay una competencia frontal que nos han están planteando ellos. Han venido a hacer un programa de actualidad que, por la agenda informativa, al final lleva los mismos temas y encima es a la misma hora que nosotros. Así que es bastante evidente. Yo deseo suerte a todos los profesionales y con Cintora [el presentador de 'Malas lenguas'] he trabajado y tengo buena relación. Pero tengo que defender mi producto y en La Sexta llevamos muchos años, casi 15, ofreciendo un espacio de análisis, información y de servicio público los sábados por la noche. Nos han intentado quitar de ahí muchas veces con otros programas de la competencia y hasta ahora no lo han conseguido. Así que nosotros vamos a seguir haciendo lo mejor que sabemos para seguir siendo una referencia informativa.

—La semana pasada Jesús Cintora dijo que si a TVE le va bien en audiencias, a algunas privadas les va peor. Sonó a pulla.

A mí me sorprende que se nos trate como competencia de forma tan directa, como el enemigo a batir. La televisión pública la pagamos entre todos: no hay anuncios porque la sostenemos con impuestos. Una tele pública tiene que ofrecer contenidos que interesen a todos, pero no debería ir contra una cadena en concreto.

—¿Es verdad que la han tachado tanto de roja comunista como de facha?

Sí, el mismo día. Y ahí piensas: lo habremos hecho bien, porque el programa dura cuatro horas y ha dado tiempo a que haya gente que piense que estás escorada hacia un lado y otro piense lo contrario. Y eso que yo ni opino cuando presento, sino que intento que hablen los demás. Pero a veces una pregunta que hagas ya se interpreta que tú estás en una posición u otra. Si te dan de los dos lados, quizá no estás tan mal situada.

—Por salud mental, ¿no prefiere no mirar los comentarios, o le resulta inevitable?

Es inevitable. A veces quieres ver si has cometido un fallo, y te lo traen las redes. También me gusta echar un vistazo para ver qué se cuece y qué interesa, aunque sabiendo que las redes no son el reflejo de la vida. No hay que dejarse llevar por todo el ruido que generan. En algún momento sí he tenido que frenar y bloquear a gente, como en la cobertura de los disturbios tras la sentencia del 'procés'. Ahí lo pasé mal, porque soy de Barcelona y vine a cubrir unos hechos, y aun así alguna persona con cierta relevancia en X (la antigua Twitter) me señaló por alguna pregunta que hice, y me dolió. Ahí paré porque vi que era tóxico.

—¿Cubrir esa etapa del 'procés' fue uno de los momentos más duros de su carrera?

Fueron noches complejas. Te voy a poner un ejemplo con el casco. Te hacen una foto con él puesto y empiezan a decir que eres una facha y que te lo estás inventando todo. Pero hubo gente herida, muchos adoquines arrancados... Un día, en la calle Marina, me tiraron un huevo en la cabeza justo después de una conexión con 'El intermedio'. Y pensé: “Mejor un huevo que una piedra”. En esas noches era obligatorio ir con casco, porque era peligroso, y aun así te señalaban. No todos los independentistas estaban ahí tirando piedras, eran solo unos pocos, pero hicieron mucho daño. Luego, por suerte, todo se relajó, pero no fue fácil.