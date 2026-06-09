Los dos pueblos de Catalunya donde se está rodando la nueva serie de Úrsula Corberó y Eddie Redmayne

Catalunya vuelve a ser el escenario de grandes producciones internacionales. Tras el éxito de 'Enredados', dos poblaciones catalanas han acogido recientemente el rodaje de la nueva adaptación de 'The Day of the Jackal', la aclamada novela de Frederick Forsyth que ha inspirado a varias películas y que desde hace un año y medio tiene su propia serie en SkyShowtime.

Los intérpretes Eddie Redmayne y Úrsula Corberó son los protagonistas de la historia del legendario asesino conocido como 'Chacal', cuya primera temporada fue un éxito. Ahora, los actores se han trasladado a Catalunya para rodar la segunda parte en varios rincones de Tarragona.

El proyecto, que combina acción, suspense y espionaje, ha elegido varias ubicaciones de Catalunya como escenario de rodaje, reforzando el atractivo de la comunidad como destino para las grandes producciones audiovisuales internacionales. Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant acogieron la semana pasada el rodaje. "Calles, plazas y lugares emblemáticos de Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant se transformaron para dar vida a nuevas escenas de esta producción", explica el Ajuntament de Vandellòs.

Aparecieron un "centenar de extras procedentes de distintos puntos del territorio" y trabajaron "250 profesionales para que todo estuviera listo: equipos técnicos, producción, figuración, montaje, iluminación, vestuario y muchos otros oficios que hicieron posible la magia del audiovisual", han añadido.

El ayuntamiento agradece a esta producción de SkyShowtime "que han contribuido a dar visibilidad a nuestro municipio y han puesto en valor nuestros paisajes, espacios urbanos y atractivos turísticos, así como nuestra capacidad para acoger proyectos audiovisuales de gran formato".

¿Qué esperar de la serie?

En esta reinterpretación, Redmayne se pone en la piel de un sicario tan letal como escurridizo, experto en el arte del disfraz y la infiltración, un papel que ha supuesto un nuevo reto para un actor acostumbrado a las transformaciones.

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Úrsula Corberó (Nuria) y Eddie Redmayne (el Chacal) en una imagen de 'The day of the Jackal (Chacal)' / SkyShowtime

Úrsula Corberó encarna a su esposa y madre de su hijo, un personaje que parece representar todo lo opuesto al Chacal: pura sinceridad contra la mentira sofisticada. La novela de Frederick Forsyth ya dio pie a una fidedigna película de Fred Zinnemann en 1973 y a dos versiones más libres, una india de 1988 y otra de Hollywood de 1997, esta última un importante éxito de taquilla gracias al 'star power' de Richard Gere y Bruce Willis.