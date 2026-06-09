El partido que no verá nadie

El tercer partido de la selección española de fútbol en la primera fase de este mundial enfrenta al combinado de Luis de la Fuente contra Uruguay. Se disputará, hora nuestra, a las dos de la madrugada, entre la noche del viernes 26 y el sábado 27. Acabará, por tanto, sobre las cuatro de la mañana.

La reflexión del millón es muy sencilla: Kantar Media -la empresa encargada de registrar las audiencias de la televisión en España- cierra todos los registros a las dos de la madrugada. Entonces ese España-Uruguay, que puede ser decisivo, no lo verá nadie porque jamás se registran las audiencias a esa hora, siempre y cuando no se produzca un cambio de criterio.

Pero con respeto al rey de los deportes como es el atletismo, el deporte rey de nuestra civilización llamado fútbol, nos ha dejado este fin de semana pasajes suculentos. Por ejemplo: al final de la retransmisión del Sabadell-Castilla a través de Esport3, Jordi Sunyer, posiblemente el narrador más y mejor documentado del país, reconocía a Alberto Manga, comentarista del partido: “Quina nit, Alberto! Saps què passa? Que tu i jo ens hem menjat molta ‘dallonses’ i anem escassos de nits com aquesta”. Todo un vaciado emocional.

No olvidemos que en Madrid, o mejor dicho en el Real Madrid, han redescubierto la democracia tras las elecciones a la presidencia del club blanco, que se vio reflejada en un buen trabajo durante la noche electoral del domingo realizado por Felipe del Campo en Teledeporte: debates con buenos comentaristas y análisis desde el sentido común.

Y más fútbol. No se encuentran los cromos del Mundial de Panini en los muchísimos puntos de venta del país: o es una estrategia que busca la necesidad del comprador suministrando pocos cromos, o realmente se agotan en seguida. Tras 60 años de cromos en los mundiales, el contrato de exclusiva de Panini con la FIFA se acaba tras el mundial de 2030, y a partir de entonces los derechos pasarán a ser de una patente americana llamada Toops.

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Me pregunto qué más dará quién tenga la exclusiva, si hoy en día cualquier usuario puede publicar en sus redes sociales los 980 cromos de la actual colección en formato pdf, para que alguien los descargue y los imprima.