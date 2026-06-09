Qué fue de Íñigo Segurola, el jardinero de Bricomanía: así es Lur Garden, el proyecto al que dedica ahora su vida

Muchas veces, algunas caras reconocidas de la televisión desaparecen sin hacer ruido y, con el paso del tiempo, el público deja de saber qué fue de ellas. Programas que marcaron una época se dejan de emitir, y sus presentadores se alejan del foco mediático. Ese es precisamente el caso de Íñigo Segurola, uno de los rostros más reconocibles de la jardinería en España durante décadas.

Íñigo Segurola, nacido el 7 de abril de 1967 en Donostia, se convirtió con el paso de los años en una figura emblemática dentro de la televisión española. A sus 58 años, sigue siendo recordado por su forma única de transmitir conocimientos sobre jardinería. De hecho, siempre transmitía una sensación de cercanía, pausada y profundamente apasionada por el mundo de las plantas.

Segurola, lejos de tener suerte, tuvo que formarse mucho en este ámbito para llegar hasta donde llegó. Empezó sus estudios como ingeniero técnico agrícola en la Universidad Pública de Navarra. Una vez finalizó, se fue hasta Edimburgo, concretamente a la Universidad Heriot-Watt, para obtener el Graduado Superior en Arquitectura del Paisaje. Finalmente, completó su formación con el Curso Internacional de Planificación y Diseño del Paisaje en la Universidad de Paisajismo de Wageningen, en Países Bajos.

Trayectoria en la televisión

En 1994 inició su trayectoria en Bricomanía, un programa que mezclaba bricolaje, decoración y jardinería. Aunque comenzó como un formato sencillo, ganó popularidad muy rápido hasta convertirse en un referente televisivo, pasando por varias cadenas como La 2, Telecinco, Antena 3 y Nova, en sus más de 1.000 episodios a lo largo de sus 26 años de emisión. En 2020, el programa se dejó de emitir.

Con la llegada de la pandemia, Íñigo Segurola dejó de aparecer en la televisión y se fue a vivir a un pequeño valle, que se encuentra en Oiartzun (Guipúzcoa, País Vasco). En su nueva vida, en vez de olvidarse para siempre de la jardinería, decidió dedicar la mayor parte de su tiempo a su mayor proyecto personal: Lur Garden.

Su proyecto: Lur Graden

Lur Garden es un jardín botánico de 17.000 metros cuadrados que cuenta con 16 jardines temáticos creados y diseñados por el propio Segurola desde 2010. Este conjunto de jardines ofrece la opción de una visita guiada por el creador Íñigo Segurola, que en una duración de casi 3 horas se explaya contando apasionadamente todos los aspectos técnicos, mágicos y emocionales que ayudan a entender el jardín en su globalidad.

También existe la posibilidad de descubrir el jardín de forma libre. Lur Garden ofrece la posibilidad de descubrir estos jardines temáticos acompañada de un plano que se ofrece en la entrada, y que garantiza la sorpresa y misterio de la aventura en solitario. La opción de la visita en solitario tiene una duración de 1:30 h y tiene un precio de 15 euros, mientras que la visita cuesta 35 euros.

Los diferentes jardines

Según el expresentador de televisión, se han usado en total 1.800 hayas para hacer los diferentes setos. Además, nombra algunas de las mejores áreas temáticas de sus jardines: "Está el jardín de la extravagancia, en el que hay plantas que son extravagantes, como unas de color fucsia, otras granates... Luego está el jardín del espejo, que cuenta con un estanque de 25 metros rodeado todo de una plantación amarilla. El jardín jurásico, donde hay colas de caballo y helechos. Hay también un jardín de musgos, del cual tengo mucho orgullo. Y, finalmente, un jardín exclusivo dedicado a las hortensias".

Además, Íñigo Segurola explica por qué decidió empezar este proyecto que le ha llevado tantos años: "Obviamente, el terreno era así, y a la hora de distribuirlo surgieron estos espacios, y yo me defino como adicto a la belleza. Pero esto no lo construí para saciar solamente lo que es mi adicción a la belleza. La reserva nace con una vocación pública, es un campo de aprendizaje; sería como un jardín de I+D donde vas experimentando continuamente. Luego, la vocación pública es abrirla a la gente a la que le gustan los jardines".