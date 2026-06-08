El lenguaje de Chicote

Los amigos del 'Aruseros weekend' recuperaron ayer domingo un extracto del último programa de Alberto Chicote en La Sexta. Da lo mismo si el programa se llama como ahora, 'Servicio secreto', o bien 'Pesadilla en la cocina' porque el programa va de lo de siempre: Chicote gritando e insultando a todo quisqui de las cosas que no le gustan de un establecimiento.

Esta semana entró de repente en la cocina de un restaurante. A ver, de repente… que las cámaras ya estaban grabando desde el interior y que en la tele todo es media verdad… y le dijo al cocinero: “Lo que estás haciendo aquí es muy peligroso, de cojones”. Y el cocinero contestó: “Lo primero que se dice al entrar es buenas tardes”. Un zasca de manual al que Chicote no está acostumbrado, pero se vino arriba vendiendo a su personaje, con su habitual marca y su viperina lengua: “lo primero que se dice es parar este puto desastre, cuando la comida que estás dando es una puta mierda, ¡me cago en la puta! (mientras olfateaba la nevera), y todo olían a mierda…” Son frases seguidas extraídas tal cual del último programa que él y su productora firman.

Alguien debió decirle a Chicote que su puesta en escena funciona, a pesar de su paupérrimo 3,2% de audiencia. Él ha comprado satisfecho su propio personaje y se encuentra como pez en el agua. Pero vamos a ver: ¿alguien se imagina con estas mismas frases, y con ese mismo tono a profesionales del mismo grupo, como Vicente Vallés, Nuria Roca, Farreras, Roberto Leal o Gloria Serra? Yo, no.

Sin duda, Atresmedia puede vender que “bah... es el personaje”. Muy bien. No en vano, Chicote suele estar presente en la última noche del año de la corporación. Yo entiendo que el presentador de tal prestigioso grupo no debería tener el lenguaje similar al de un youtuber que emite desde el water de su casa, por mucho que el programa se emita a las 11 de la noche. El cocinero sabrá cuál debe ser su jerga, pero ese lenguaje profundamente soez ya es sinónimo del adn de su programa. Él sabrá.

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Al personaje no le vendría nada mal aprender y observar algunas entregas de 'Masterchef' en La 1, cuando los cocineros desaprueban la acción de un concursante con un lenguaje a menudo duro, pero sobre todo con respeto personal.