'La casa nostra', la 'sitcom' de TV3 de los creadores de 'Casa en flames' que provocó un ataque de cataplexia a Jordi Évole

El pasado octubre, la plataforma de TV3, 3Cat, recuperó un género que siempre le había funcionado muy bien pero que llevaba 15 años sin producir, la 'sitcom', con 'La casa nostra'. La comedia creada por Dani de la Orden, Eduard Sola (artífices del éxito 'Casa en flames'), Oriol Pérez y Dani Amor sacaba punta de los líos que conlleva la convivencia familiar a través de la historia de un hijo que ve cómo sus padres vuelven a instalarse con él en el piso que le habían cedido. Se acabó así la independencia. "La serie nace de no aguantar a los padres cuando vives con ellos y de intentar explicar qué implica hacerse mayor a partir de los 30", explicaba entonces De la Orden. TV3 la estrena ahora en lineal este lunes 8 de junio (22.05), el mismo día que llega la segunda temporada a 3Cat.

Sus creadores prometen capítulos "más gamberros y pasados de rosca", aunque mantienen el tono costumbrista y el toque romántico y emocional que caracterizaban la primera temporada. Sobre todo, debido a la atracción latente entre el protagonista, Miqui (Marc Rius), y su vecina, Berta (Paula Malia), aunque la pareja pasará por muchos altibajos. Rut (Nuria Casas), la novia de él, tampoco se lo pondrá fácil.

"Como nunca sabemos si será la última temporada, metemos muchas cosas", bromea Oriol Pérez. Y lo cierto es que en los nuevos capítulos convergen hasta diferentes géneros. En uno, por ejemplo, juegan con la ciencia ficción "pero sin perder la esencia de los personajes", explica De la Orden sobre una serie que ruedan con público en plató, algo que tienen muy presente los actores.

"Esta segunda temporada hemos rodado más tranquilos, aunque al público le encanta que los actores nos equivoquemos", reconoce Betsy Túrnez, que da vida a Candela, la dueña y camarera del bar donde se reúnen los protagonistas. "Hay gente que repite de público", destaca la actriz.

Iria Sena, la sobrina de Candela

Lo que ya es menos común es que alguno de esos espectadores acabe interpretando un personaje en la 'sitcom', que es lo que le pasó a Iria Sena, uno de los fichajes de los nuevos episodios. La joven actriz confiesa que estuvo presente entre el público en la primera tanda de capítulos. Ahora, en la segunda, encarna a Tina, la sobrina de Candela, que sirve para poner la nota cómica al choque entre generaciones. "A Tina no la entienden cuando habla", avanza Sena, ya que su personaje usa una jerga muy juvenil.

Una de las novedades de 'La casa nostra' de esta segunda temporada es que salen dos veces de plató. Como en un episodio en el que los protagonistas reviven una noche de fiesta a través de los vergonzosos vídeos que grabaron con el móvil, y otro en el que visitan el programa de TV3 'Està passant', con 'cameo' incluido de Helena Garcia Melero. "El hecho de que mi personaje quiera poner en marcha un pódcast justifica la presencia de algunos invitados", avanza Marc Rius. Uno de ellos es Jordi Évole.

De izquierda a derecha: Dani Amor, Oriol Pérez y Dani de la Orden, creadores de 'La casa nostra' / Marc Asensio Clupes / EPC

"Desde el primer momento estuvo dispuesto a jugar con nosotros y eso que para él venir a rodar una 'sitcom' es casi un suicidio", recalca Dani Amor, refiriéndose a la cataplexia que sufre el presentador de La Sexta, una condición neurológica vinculada a la narcolepsia que le provoca una pérdida repentina del tono muscular (desvanecimientos) al experimentar emociones intensas, especialmente la risa. "Cuando lo ves en directo, impacta mucho", recuerdan.

Los 'cameos'

Otros de los 'cameos' de los nuevos capítulos serán Jordi Coll, Xavi Espinosa, Laia Manzanares, Anna Bertran y David Bagès, que interpreta al intrépido CEO de la empresa que contrata a Èric (Adrian Grösser), el mejor amigo de Miqui. "Ver a un tonto como él con dinero nos ha dado mucho juego", explica De la Orden.

Marc Rius, protagonista de 'La casa nostra' / Marc Asensio Clupes / EPC

Entre las nuevas tramas que aparecerán está el apagón de abril de 2025; una fiesta de cumpleaños para Èric que acabará derivando en dos celebraciones diferentes; un capítulo de Sant Jordi; una noche de juegos de mesa; la experiencia con un medicamento que te impide mentir; la entrada en la universidad de Pilar (Llum Barrera), la madre de Miqui, y una alocada aventura empresarial de Èric y Josep (Albert Ribalta), el padre del protagonista, montando una lavandería.