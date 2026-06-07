Eloi Vila, periodista, escritor y presentador: “Hemos de mirar atrás... porque no lo hicimos antes”

Está triunfando como la Coca-Cola (y también la Pepsi, claro que sí) la nueva temporada del programa “Quanta Guerra!”, que emite cada miércoles TV3. ¿De qué va? El equipo del programa propone a personas conocidas que realicen un trabajo de campo sobre sus antepasados. Muchos de ellos, abuelos o bisabuelos, marcados por la guerra civil y la posguerra. A menudo se desconocen muchos detalles de su desaparición.

Eloi tiene algo. Consigue un tono especial cuando conversa con el invitado, a quien le habla pausadamente, mirándole a los ojos, gestionando su comunicación con, a menudo, un contacto físico generado desde la empatía mutua y que en ocasiones emociona: lo abraza cuando aquel se emociona, regala un maravilloso silencio cuando aquel se queda pensando en el pasado familiar… Su proximidad no pasa desapercibida.

Hay ocasiones en las que, si es posible, el equipo encuentra cartas y manuscritos, intentando descifrar la caligrafía de algunas cartas, muchas de ellas conmovedoras. La carta manuscrita era el único hilo de contacto entre las familias, entre el frente y las casas. La lectura durante el programa de algunas de ellas resulta verdaderamente conmovedora.

Por encima de los Pirineos y durante la segunda guerra mundial, la única manera de mantener la moral alta de los soldados era conseguir que el correo convencional funcionase como un reloj. Y así sucedió. Que aquello funcionase bien suponía la única esperanza cuando sabían que al otro lado de las trincheras existía una casa con hijos, padres y parejas.

Eloi insiste durante la conversación: “Tenemos mucho que hurgar en nuestro pasado. Alemania lo ha hecho muy bien, exponiendo y avergonzándose del horror de su régimen”. Y así es, porque no hay víctimas de primera ni de segunda. “Las víctimas franquistas pudieron ser dignificadas: las republicanas, no. Y por eso debemos mirar atrás.”

Eloi Vila con Sergi Mas / Núria Garrido / EPC

Además, Eloi lamenta que durante esta nueva temporada televisiva han tenido “más problemas para encontrar algunos archivos militares”. Deja un silencio. “Y no sé por qué”. Yo tampoco. Pero lo imagino.

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