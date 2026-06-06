José Manuel Poga y Julián Villagrán: "Personajes como los de '33 días' no se pueden romantizar, porque pasaron cosas tremendas"

En 2001, la fuga de Brito y Picatoste de la cárcel de Ponent, en Lleida, sembró el pánico en Barcelona, ya que su huida dejó un reguero de sangre. Carles Porta abordó el caso en 'Crims' y, ahora, vuelve a tratarlo en '33 días', la primera serie de ficción del periodista catalán, que estrena Atresplayer este domingo 7 de junio. José Manuel Poga ('El cuerpo en llamas', 'En fin', 'Tú también lo harías') y Julián Villagrán ('Superestar', 'La chica de nieve', 'A muerte') dan vida a los presos, aunque los productores hayan decidido ponerles nombres distintos a los reales: aquí son Prieto y Calatrava.

—Durante el rodaje pudieron consultar material del caso, desde grabaciones del juicio a expedientes psiquiátricos. ¿Cómo abordaron los personajes partiendo de esa base real, pero yendo hacia la ficción?

Julián Villagrán: En mi caso fue un privilegio poder acceder a esos materiales. Tomé muy al dedillo algunos parlamentos que el personaje real tenía en el juicio, hasta llegar a memorizarlos, para captar un poco la cadencia, el tono, el timbre de voz y el vocabulario que utilizaba. Mi personaje era alguien con cierta cultura, con aspiraciones artísticas. Empezó a estudiar una carrera en la cárcel, pintaba, escribía y hablaba muy bien, con cierta elegancia, pero también con un deje de extóxicómano. Todo eso me sirvió mucho para calentar esa energía y acercarme, por lo menos, a su manera de hablar. Luego estaba el reto de encontrar la motivación: por qué un personaje que está en la cárcel por robo con intimidación, que ya tiene permisos y al que le queda muy poca condena, lo tira todo por la borda. Además, sabiendo que era VIH positivo en una época en la que la enfermedad era mortal y que, si se escapaba, no iba a tener acceso a la medicación. Lo tira todo por la borda por salvar a su compañero. Encontrar esa motivación fue para mí lo más complicado.

José Manuel Poga: En mi caso, al crear el personaje, tenía claro que eran personas que existieron de verdad, así que no podía hacerme mi propia paja mental, manosear el personaje y jugar sin más. Tenía que partir de la fuente: de su voz en el juicio. Me agarré a algo que tenía en la voz para construirlo, y también a su forma física. Yo siempre llevo alguna energía o esencia animal a mi cuerpo, y en este caso había algo de simio, de gorila. Y luego trabajé su psicología. En el guion era una bestia, un tipo malo que va sembrando el pánico, alguien sin sentimientos, el mal. Pero yo me preguntaba: “¿El mal por qué?. No vamos a juzgar, sino a justificar". Así que me fui al dolor. ¿Qué le pasó a este personaje? ¿Cuál es su herida? Creció en un entorno marginal, tuvo pocas oportunidades y hubo un dolor que se quedó ahí desde niño, sin nadie que lo acompañara, hasta convertirse en un tipo indeseable.

—¿Conocían el caso de antemano, que ya lo trató 'Crims'?

Poga: Sí, yo por 'Crims'. Vi el capítulo y pensé: “Esto tiene una serie”. Me aficioné a 'Crims' porque no era la primera vez que hacía un proyecto relacionado con un caso tratado allí [fue la víctima en 'El cuerpo en llamas', basado en el caso de la Guardia Urbana]. Vi lo de Brito y Picatoste y me moló muchísimo la historia.

Julián: En mi caso, vi el caso de Brito y Picatoste a raíz de saber que iba a hacer la serie. No recuerdo si fue cuando me llamaron para el casting o poco después. Como mi chica es catalana y conozco a mucha gente de Barcelona, me di cuenta de que allí era muy conocido. De hecho, la familia de mi chica vive pegada a Collserola. Cuando ocurrió el caso y se cometieron aquellas atrocidades en el bosque, llegaron a avisar a la población para que no cruzara el parque. Fue muy sonado. La gente estaba acojonada. En La Floresta, en Sant Cugat, quienes vivían cerca del bosque no salían de casa, estaban muy asustados.

José Manuel Poga y Julián Villagrán, en '33 días' / Atresmedia

—El hecho de que en la ficción se hayan cambiado los nombres de sus personajes respecto a los reales, ¿les dio más tranquilidad a la hora de trabajar?

Poga: Sí, te aleja un poco y te coloca en un lugar más sosegado. Estas personas existieron, tienen familias, hay gente detrás. Además, no todo lo que ocurre en la serie pasó exactamente así. Hay mucha ficción, porque la intimidad que vivieron ellos en Collserola solo la saben ellos. Por eso, al haber esa parte ficcionada, a mí me gustó que se cambiaran los nombres.

Julián: Sí, porque no deja de ser un relato ficcionado y una interpretación de los hechos reales. Es verdad que lo que ocurre en la serie está plasmado con mucha fidelidad en cuanto a la huida y lo que hicieron después. Todo eso es real. Pero las motivaciones son lo que hemos tenido que ficcionar. En el propio 'Crims', Carles Porta apunta a que una posible motivación podía ser cierto enamoramiento por parte de mi personaje hacia el de Poga. Yo eso no lo leí en los documentos.

José Manuel Poga y Julián Villagrán, en '33 días' / Atresmedia

—¿En qué documentos?

Julián: Cuando lo pillan de nuevo y entra en la cárcel le hacen escribir un relato explicando por qué lo hizo, y ahí no aparecía nada de eso. Pero también hay que tener en cuenta que era un preso al que le importaba mucho lo que pensaran de él, especialmente su familia. Sentía que la había defraudado y volver a la cárcel así era una decepción enorme para él y para los suyos. Él cuenta otra cosa: que planeaban dar palos a narcos para quitarles dinero y droga y conseguir dinero para irse al Caribe. Eso es real. Pensaba que con ese dinero podría compensar a su familia. Lo del enamoramiento lo hemos dejado un poco ambiguo y está apuntado en la serie, pero es una interpretación nuestra.

—En la serie se les ve caminar con mochilas, atravesar campos… ¿Hubo algún momento especialmente duro?

Poga: Hubo mucha noche, frío, calor… Lo típico que se dice, pero es verdad. Yo sufrí muchísimo una noche porque, cuando fueron a ver la localización, era una época del año en la que no había ranas. Pero cuando fuimos a grabar, había una y no se podía rodar del ruido que hacía. El técnico de sonido intentaba callarla poniendo sonidos de depredadores. Ponía ruidos de águilas y se callaba un rato, pero luego volvía.

Julián: Llegaron a poner frecuencias modulándolas para ver si encontraban que les molestara y se callaran. Pero no había manera. Eso fue duro, porque había que rodar y era muy molesto.

Poga: En mi caso me pidieron adelgazar. Yo iba al gimnasio y me pidieron que no lo hiciera. Me pusieron una dietista y llegué a perder 10 kilos. Quería adelgazar más, porque el personaje estaba enfermo.

Julián Villagrán, en '33 días' / Atresmedia

—Hablaban de la necesidad de entender de dónde vienen estos personajes, de no tratarlos simplemente como 'malos'. ¿Es complicado no caer en prejuicios?

Poga: Sí, claro. Vienen de donde vienen y son quienes son. También estamos acotados por el guion. A veces lees algo y piensas: “Mi personaje no haría esto”. Pero cuando estás haciendo un trabajo psicológico, los guionistas te ponen en tesituras que, después con dirección y en el rodaje se van modificando. Porque durante el rodaje vas descubriendo cosas del personaje, incluso después de acabarlo. Pero claro, son decisiones que tienes que tomar rápido.

Julián: La complicidad entre los dos fue primordial. He descubierto un compañero maravilloso y supergeneroso. La relación entre ellos evoluciona muchísimo: empiezan de una manera y acaban de otra completamente distinta por todo lo que va ocurriendo, por cómo se rompen y por el conflicto que aparece entre ellos. A los personajes no se les puede juzgar, porque si no estás perdido para contar la historia. Yo llegué a sentir mucha pena y mucha empatía por este pobre hombre que da su vida. Muere, porque la realidad es esa, y tenía la libertad a la vuelta de la esquina.

—¿Empatizar con ellos no les genera un dilema? Porque dejaron un reguero de sangre.

Julián: Sí, absolutamente. Sobre todo los días en los que rodábamos cosas muy duras que hacen. Ahí piensas: “¿Qué estamos contando? ¿Qué estamos haciendo?”. Eso no se puede romantizar. Lo tengo que defender como actor, pero no se puede romantizar, porque pasaron cosas tremendas.

José Manuel Poga, en '33 días' / Atresmedia

—Dentro de esa escala del mal, el personaje que hace Julián parece también víctima del de Poga.

Julián: Es víctima y también un poco salvavidas. Es un hombre al que nunca han valorado, con una autoestima bajísima, que entra en la droga y se convierte en una decepción para su familia. Llega yonqui a la cárcel y cae en la celda de este hombre, que es una mala bestia, alguien temido dentro de prisión. Crea un vínculo con él. Lo protege, le enseña artes marciales, se convierte en instructor y encuentra por primera vez una figura de valoración, casi paternal. Se cuidan mutuamente, se necesitan. Y también se apunta en la serie un fallo del sistema: no se puede meter en la misma celda a dos criminales de rangos tan distintos.

—¿No se puede caer en el morbo al señalar que quizá hubo una relación romántica entre ellos?

Julián: Yo eso lo hablé con Carles Porta, porque no veía indicios en los documentos. Yo me he leído todo lo que tenía: las cartas a su madre, el relato de 14 páginas explicando por qué lo hizo… Y no encontraba nada de eso. Le pregunté a Carles si era invención suya. Y me explicó que la persona con más vínculo con él en la cárcel, una cuidadora social o funcionaria que lo trataba, no se explicaba lo que había hecho para liberar al otro. Decía que era imposible, que tenía que haber sido el otro, que mi personaje no podía haber hecho eso. Carles se entrevistó con gente de la cárcel y, por lo que le contaron, la única explicación que apuntaban era esa posibilidad. Tampoco hemos querido desarrollarlo demasiado. Está sugerido de una forma ambigua. Y si hubiese sido real, imagínate en una cárcel de hombres: tampoco creo que él lo hubiera mostrado mucho, porque podía salir muy mal parado.