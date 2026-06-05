¿Dónde ver en televisión, en abierto, las finales individuales de Roland Garros?

Este fin de semana se celebran las finales individuales del Roland-Garros, uno de los Grand Slam del tenis. Después de unas primeras rondas en las que cayeron eliminados los principales favoritos para ganar la Copa de Mosqueteros tanto en el cuadro femenino como en el masculino, la única certeza el torneo de París coronará a dos nuevos campeones en su 125ª edición, la más abierta y emocionante de los últimos años.

A la ausencia del vigente campeón Carlos Alcaraz por lesión, se sumó la inesperada eliminación en segunda ronda del número uno del mundo, Jannik Sinner, el gran favorito al título. Sumado a ello, las caídas de otros nombres destacados como Novak Djokovic, Casper Ruud o Ben Shelton ante jóvenes promesas del tenis mundial ha abierto por completo la lucha por la Copa de los Mosqueteros.

Nueva generación de tenistas

Roland-Garros se ha convertido en el escenario perfecto para que una nueva generación de tenistas dé un paso al frente y demuestre que está preparada para competir por los grandes títulos. El ganador romperá la hegemonía que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner habían establecido en los grandes escenarios del tenis masculino durante los últimos años.

En el cuadro femenino tampoco han faltado las sorpresas. La edición de 2026 quedará marcada por las eliminaciones prematuras de varias de las grandes favoritas al título. Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff y la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se despidieron antes de lo esperado, dejando un torneo completamente abierto y rompiendo todos los pronósticos.

Andreeva-Chwalinska

La inesperada caída de las principales candidatas ha transformado la lucha por el título en una oportunidad única para las tenistas que siguen en competición. Con las máximas referentes del circuito fuera de juego, Roland-Garros coronará a una campeona inédita y permitirá que una nueva reina se abra paso en la tierra batida parisina. Las jugadoras que se disputarán la final son la tenista rusa Mirra Andreeva y la polaca Maja Chwalinska.

Las finales se podrán ver en Eurosport y HBO Max, pero en España también habrá la posibilidad de verlas en abierto. DMAX ofrecerá en directo los partidos. El sábado, la final femenina y el domingo, la masculina, las dos a partir de las 14.30 horas.

Àlex Corretja a la cabeza

El equipo de expertos de Eurosport, con Álex Corretja a la cabeza, volverá a trasladar al público toda la emoción de la competición durante la retransmisión del partido en la que estará acompañado por Fernando Ruiz en los comentarios. Además, DMAX conectará con el equipo de 'Pasando Bolas' de Eurosport, el programa de TV de referencia para los fans del tenis, para conocer la última hora minutos antes del inicio del partido.