El valor de la cultura televisiva

Existen programas de televisión con una clara vocación de servicio público y que, por su difícil retorno publicitario, tienen una complicada convivencia con los operadores privados. En efecto, me estoy refiriendo a los contenidos culturales que resultan muy necesarios.

¿Quién es capaz de realizar un producto de este tipo que resulte atractivo, que vaya de la mano de un patrocinador y en el que tanto la marca comercial como el emisor queden contentos? Es muy difícil. Por ello, la televisión pública es la que suele ocupar este segmento.

Hoy quiero destacar dos programas referidos a la literatura. Uno lo presentaba Anna Guitart en la desaparecida marca Canal 33, titulado "Tot el temps del món". En la pasada Navidad, Anna fue nombrada, con todo merecimiento, nueva directora del Institut Ramon Llull. Y algún año, no sabemos cuándo, volverá a la tele. Seguro.

Por su parte, Óscar López lleva nada menos que 18 años presentando el programa sobre literatura llamado "Página 2" en La 2 de TVE, por el que recibió un Premio Ondas en la última edición de los galardones. Ambos transparentan paz en la pantalla.

Estoy pensando y no me equivoco si escribo que igual hace más de veinticinco años que con Óscar no nos vemos personalmente. Es más, podría rebobinar la moviola años más hacia atrás, porque coincidimos en el arranque de cuando Ràdio Barcelona empezó a emitir en FM (1989). En una rápida transición que deslizó su nombre desde Ràdio Tràfic, donde emitía en Cadena Catalana, en Rambles 126, para pasar a llamarse Ràdio Barcelona 2 (RB2), donde copresentaba con Mari Carmen Juan (ahora en Onda Cero) un magacín de tarde.

En tiempos actuales en los que numerosos humanoides imploran viralidad, este asqueroso término que muchos necesitan para tener reconocimiento externo que, eso sí, tan solo dura dos días, Óscar lo tendría tremendamente fácil. Tan solo le haría falta realizar a sus invitados, el gran colectivo de prestigiosos escritores, un par de preguntas llevadas al límite del sentido común, tanto en continente como en contenido. Pero ni él ni su programa lo necesitan. Mejor así.

Óscar graba las entrevistas, se posproducen, se emiten y adiós, buenas tardes.

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Y como rezaba el estribillo de aquella conocida canción, "todo está en los libros". Sí, todo.