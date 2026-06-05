Carles Porta, ante el reto de su primera serie de ficción: "En '33 días' hemos dejado a las víctimas de Brito y Picatoste muy tranquilas"

Carles Porta, el rey del 'true crime' en España, estrena en Atresplayer este domingo 7 de junio su primera serie de ficción, '33 días'. Está basada, eso sí, en un caso real que ya abordó en 'Crims', la fuga de Brito y Picatoste de la cárcel de Ponent, en Lleida, en 2001. El periodista catalán tiene ya otros proyectos de ficción en marcha. En el radar tiene también un caso actual muy mediático: el de la muerte del dueño de Mango, Isak Andic.

—¿Por qué eligió el caso de Brito y Picatoste para hacer su primera ficción?

Porque fue el primer caso que hicimos en no ficción. Además, fue el que más le gustó a José Antonio Antón, director general de Atresmedia, que fue quien nos impulsó a dar este salto. Y, sobre todo, porque lo tiene todo: grandes personajes, una gran historia y todos los elementos que uno sueña encontrar en una buena ficción.

—Ya había abordado este caso en 'Crims'. ¿Eso facilitó el trabajo o, por el contrario, supuso una dificultad añadida?

En realidad nos complicó un poco la vida, porque la fuerza de la historia ya la habíamos contado. Para que sorprendiera como serie, teníamos que entrar en esos agujeros que la realidad no nos había permitido explorar. Hay casos que hemos tratado en 'Crims' que no funcionarían como ficción, pero este tenía tantos huecos que ofrecía muchas posibilidades para construir una gran historia. Quien haya visto el caso en 'Crims' reconocerá la base, pero descubrirá una historia nueva, potente y llena de elementos que no estaban antes.

—Para construir a los personajes, ¿se apoyaron en documentación real como cartas, juicios o informes psiquiátricos?

La historia de '33 días' está totalmente inspirada en la fuga de Brito y Picatoste, pero los protagonistas de la serie no son ellos. Son Prieto y Calatrava, personajes de ficción inspirados en aquellos hechos. La realidad nos proporcionó muchísimo material para construirlos, pero al final hemos hecho una ficción.

—Uno de los fugados ya ha fallecido y el otro sigue vivo. ¿Mantuvieron algún contacto con las familias?

Lo primero que hicimos fue cambiar todos los nombres. Al hacerlo, ya no estamos contando sus vidas. Tanto legal como moralmente estamos cubiertos. Eso nos permite alejarnos de la vida real y la intimidad de esas personas. Cambiamos los nombres no solo para proteger a las víctimas, sino también a los victimarios, a los policías y a todas las personas implicadas en aquella historia. Eso nos permite ser totalmente libres creativamente. Si no es muy difícil hacerlo.

Carles Porta / Jordi Otix / EPC

—¿Pudo participar en la elección de los actores?

He podido opinar sobre todo el proceso, pero he tenido la suerte de estar rodeado de un equipo extraordinario. Anaïs Pareto ha hecho un trabajo increíble como directora, igual que la directora de 'casting', los guionistas, el director de fotografía y el resto del equipo. Todos han demostrado un talento enorme y eso es lo que permite que hoy podamos presumir de tener una gran serie.

—La serie apunta a un enamoramiento del personaje interpretado por Julián Villagrán hacia el de José Manuel Poga. Villagrán dice que se leyó las cartas de Picatoste y no vio nada de eso. ¿Cómo abordaron esa dimensión emocional?

'33 días' es una historia de amor muy singular. No hablamos del amor convencional de una película romántica, sino de algo mucho más extraño y complejo. Es un 'thriller' de amor. Que en las cartas que escribió uno de los protagonistas no se hablara de amor no significa que entre ellos no existiera una relación muy especial que, de algún modo, puede interpretarse como amor. Las cartas de Picatoste eran más bien un intento de justificarse ante la sociedad, de explicar qué hicieron durante la fuga. Pero no explicaban por qué lo hicieron ni qué sentían realmente. Y precisamente esa es una de las preguntas que hemos querido explorar en la ficción.

José Manuel Poga y Julián Villagrán, en '33 días' / Atresmedia

—¿Le preocupaba que la serie pudiera romantizar a los protagonistas o generar empatía hacia ellos, como ocurre en algunos 'true crime'?

En cualquier buena historia tienes que empatizar con los personajes en algún momento para odiarlos cuando toque. Al final todas las emociones humanas tienen que estar presentes. Creo que '33 días' muestra de forma bastante fidedigna lo que hicieron y las consecuencias que tuvo aquella fuga. No los idealizamos ni los convertimos en grandes estrellas, todo lo contrario. Ahora bien, los actores han hecho un trabajo tan excepcional que consigues entender a esos personajes. No creo que nadie comparta lo que hicieron, ni lo aplauda ni justifique. Pero en estas cuestiones morales, que son muy importantes, creo que el espectador es suficientemente maduro para sacar sus conclusiones. Lo que ofrecemos son todos los elementos para comprender por qué hicieron lo que hicieron, qué papel tuvo cada uno, qué vinculación tenían, qué daño causaron y qué daño había sufrido cada uno.

—La serie también muestra la investigación policial y las tensiones entre los cuerpos de seguridad que llevaban el caso.

No podía ser de otra manera. Este fue probablemente el primer gran caso mediático de los Mossos d'Esquadra tras su despliegue en Catalunya. Hubo fricciones con la Guardia Civil y, sobre todo, con la Policía Nacional por cuestiones de competencias, territorialidad y seguramente de política. Los Mossos llevaron el caso como pudieron, recibieron ayuda de la Guardia Civil y la Policía Nacional desempeñó el papel que consideró oportuno. Nosotros hemos reflejado esas tensiones inspirándonos en lo que realmente ocurrió.

Julián Villagrán, en '33 días' / Atresmedia

—¿Cómo ha vivido personalmente el salto de la no ficción a la ficción?

Con bastante tranquilidad, sobre todo porque estaba acompañado por Anaïs Pareto y por un equipo excepcional. Además, Atresmedia tiene muchísima experiencia en ficción y eso te da seguridad. Al final, se trata de contar una buena historia. El 'true crime' tiene unas herramientas y la ficción tiene otras. Lo importante era mantener la intensidad, la credibilidad y el realismo que la gente asocia a mi trabajo. Creo que gracias al trabajo de dirección, fotografía, interpretación y montaje hemos conseguido una serie muy cercana a lo que el público espera de una historia firmada por Carles Porta.

—No será su única incursión en la ficción. Ya tiene otro proyecto.

Ya tenemos varios proyectos en marcha. El primero que podemos anunciar es 'Veredicto', una serie para Movistar Plus+ creada por Edu Sola a partir de una idea mía y producida por Edmon Roch. Se rodará muy pronto y creo que será una serie muy potente. Además, tenemos otros proyectos en diferentes fases de desarrollo junto a productoras con muchísima experiencia. Me gusta rodearme de gente que sabe más que yo para aprender y hacer las cosas mejor.

—¿'Veredicto' también está basada en un caso real?

Parte de una idea inspirada en el funcionamiento de un jurado popular, pero el caso concreto no es real. Está construido a partir de elementos reales, con el objetivo de que el espectador pueda participar como jurado en la historia.

José Manuel Poga, en '33 días' / Atresmedia

—Usted dice que no todo lo que se etiqueta como 'true crime' lo es realmente. ¿Por qué?

Porque muchas producciones que se presentan como 'true crime' son, en realidad, reportajes documentales muy bien hechos que aportan elementos periodísticos, pero no cuentan una historia completa. Se está denominando 'true crime' a todo lo que trata de crímenes y, para mí, eso no va por ahí. Para mí, el 'true crime' es un género narrativo con introducción, nudo y desenlace.

—Un tema de gran actualidad es el 'caso Andic'. ¿Lo tienen en mente?

Por supuesto. Pero ahora mismo el periodismo de sucesos está trabajando bien el caso. Mientras haya tanto ruido e información caliente, nosotros observamos y recopilamos. Nos gusta tener una perspectiva de la historia porque te da una mirada mucho más interesante. Así que ya llegará, todo a su tiempo.

Carles Porta, con la claqueta de '33 días' / Jordi Otix / EPC

—Algunas personas consideran que el 'true crime' puede revictimizar a las víctimas. ¿Qué les respondería?

El periodismo siempre corre ese riesgo, pero también sirve para que las víctimas y sus historias no caigan en el olvido. En 'Crims' y en nuestros 'true crime' en Movistar Plus+ vemos constantemente cómo familiares y amigos participan porque consideran que es una forma de recordar a quienes ya no están. Lo que no hacemos es entrar en intimidades innecesarias ni generar más dolor. En el caso de '33 días', algunas víctimas manifestaron su incomodidad ante el proyecto. Por eso su presencia ha quedado minimizada a los hechos y nos hemos centrado en otros elementos que son muy potentes y que creemos que también ayudan a construir una gran historia.

—¿Llegaron a plantearse abandonar el proyecto cuando algunas víctimas mostraron su rechazo?

No nos planteamos dejar de hacerlo. Precisamente porque cambiamos los nombres y porque respetamos muchísimo ese espacio a las víctimas. De hecho, en las primeras versiones de los guiones incidíamos más en las víctimas. Cuando nos expresaron su dolor, decidimos reducir esa parte al máximo. Contamos los hechos e hicimos crecer otros elementos narrativos muy potentes: la relación entre los dos protagonistas, entre los investigadores... Así que hemos dejado a las víctimas muy tranquilas.