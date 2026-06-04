¿Recuerdan ustedes aquel "saldremos mejores" que durante la pandemia cerraba cada debate? Cinco años después, me atrevo a decir que vamos claramente a peor. ¿A qué? A todo y en todo. Las líneas rojas del respeto desaparecen, porque no solo en el Congreso de los Diputados se vive la crispación política diaria del país, sino que los mensajes cruzados entre prescriptores de televisiones públicas y privadas transparentan ese malestar. Mensajes, a menudo, dirigidos entre comunicadores que, vaya usted a saber, en un futuro acaben coincidiendo en una misma cadena.

Hoy es jueves, plena mitad de la semana, y ya hemos visto en televisión algunos casos concretos en los que se machaca a quien piensa diferente. En "Al cielo con ella", Henar Álvarez se despachó a gusto con un monólogo dirigido a quienes están en contra de su manera de vestir, porque entiende que no piensan como ella.

Desde La Sexta, Marc Giró le envió un bofetón a mano cambiada a Iker Jiménez, que está en Cuatro, porque entiende que, si acaba gobernando la ultraderecha, dejará de hacer tertulias tipo akelarre. Y Giró lo manifestó porque no piensa como él.

El propio Iker Jiménez y la curiosa "Destroyer Band" de comentaristas de su programa son un ejemplo palmario de "disparar al diferente". En La 1, Silvia Intxaurrondo le envió un recadito a Núñez Feijóo, recordándole el desaire que tuvo al no ir a su programa. Y lo hizo porque entendió que no piensa como ella.

Gonzalo Miró, uno de los presentadores de "Directo al grano" de La 1, le envió un mensaje directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por escaparse a Roma hace solo tres días a ver al papa León XIV sin esperar a que el Santo Padre vaya a la capital justo a final de esta semana. La intervención de otra periodista, Isabel Durán, contraria a las ideas de Miró, provocó que este sentenciara: "Afortunadamente, Isabel, tu opinión es muy distinta a la mía".

De nuevo, Núñez Feijóo se lanzó a la yugular del ente público criticando su gestión desde el altavoz que le regaló el programa de Ana Rosa Quintana en Cuatro, al que respondieron, casi al unísono, Jesús Cintora, desde "Malas lenguas" de La 2, y Xabier Fortes, utilizando su perfil personal en la red X.

Noticias relacionadas

Y todo este zafarrancho en menos de media semana. A partir de septiembre, nos vamos a divertir.