RTVE y TV3 preparan un gran despliegue para cubrir la visita del papa León XIV a España

RTVE y TV3 se vuelcan esta semana con la retransmisión de la primera visita oficial del papa León XIV a España desde su elección como Pontífice, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. Mientras que la televisión española cubrirá todo el paso del Papa por el país, la televisión catalana se centrará principalmente en los actos del pontífice en Barcelona, los días 9 y 10 de junio.

El despliegue de RTVE arrancará el 6 de junio con la emisión en directo de la llegada del pontífice a Madrid y sus primeros encuentros oficiales. Durante la tarde, La 1 seguirá el encuentro del papa con el proyecto social ‘CEDIA 24 Horas’ de Cáritas Diocesana de Madrid y posteriormente la Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima, prevista a las 20:30h. Al día siguiente, la cadena pública emitirá la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles, el recorrido del Papa por las calles de la capital y el encuentro ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte’, en el Movistar Arena, presentado por la periodista de RTVE Lara Siscar junto a Carlos Franganillo. El lunes 8, La 1 informará del encuentro de León XIV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el encuentro con la Conferencia Episcopal Española, la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena y el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.

Visita a Barcelona y Canarias

La visita continuará el 9 y 10 de junio en Barcelona, donde León XIV se desplazará a la Catedral de Barcelona para una primera oración. El miércoles, RTVE informará sobre la visita del Papa a Montserrat y la cárcel de Brians, hasta culminar su paso por la capital catalana en la Basílica de la Sagrada Familia, donde presidirá una misa y bendecirá una nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. El tramo final del viaje tendrá lugar en Canarias. La 1 retransmitirá los encuentros del pontífice con personas migrantes en Gran Canaria y Tenerife, además de la misa en el Puerto de Santa Cruz antes de regresar a Roma el 12 de junio.

La cobertura total con el apoyo de los centros de producción de Catalunya y Canarias. Además, la corporación participa en la producción de la señal institucional, con más de 400 profesionales de todas las categorías implicados y un gran despliegue de medios que incluye 17 unidades móviles, cinco estudios, una Cámara Car, un helicóptero, moto y varios drones.

La programación de TV3

TV3, la plataforma 3Cat y Catalunya Ràdio también harán un seguimiento exhaustivo de la visita del Papa a Barcelona los días 9 y 10 de junio, con dos días de programación especial exclusiva. La televisión pública catalana producirá la señal institucional de la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família, el punto culminante de la visita del papa León XIV en Barcelona. Se trata de un espectáculo diseñado por el director artístico catalán Igor Cortallas. La corporación ofrecerá una emisión que irá más allá de la ultra alta definición junto a socios internacionales como Fuji y Sony. También contará con un sistema 'cinema live' con una estética innovadora y en la vanguardia tecnológica.

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La programación especial de TV3 empezará con el seguimiento de la llegada del papa al aeropuerto de Barcelona el martes 9 de junio y la misa en el Estadi Olímpic. El día 10, la cobertura abarcará la visita al centro penitenciario Can Brians y a Montserrat, así como su paso por la parroquia de Sant Agustí hasta su llegada a la Sagrada Família. En Catalunya Ràdio se podrá seguir la bendición a la torre de Jesús a partir de las 16.00 con Agnès Marquès y Francesc Garriga, mientras que en TV3 y la plataforma 3Cat la cobertura empezará a las 17.30 con Toni Cruanyes i Xavier Grasset.