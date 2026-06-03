Pol López, actor de 'La desconocida' (Netflix): "No es que crea que en la película se tiene que hablar catalán, es que si son Mossos, hablan en catalán"

Pol López es un actor que se ha curtido en el teatro y hasta tiene su propia compañía. Pero lleva mucho tiempo demostrando también su versatilidad en el cine y la televisión: 'Cites', 'Nos vemos en otra vida', 'Suro', 'La furgo'... Y hasta en el programa de humor de TV3 'Crackòvia'. Ahora es uno de los protagonistas de 'La desconocida', la película dirigida por Gabe Ibáñez que Netflix estrena este viernes 5 de junio, donde ayuda a una detective de los Mossos (Candela Peña) a investigar el caso de una mujer (Ana Rujas) que ha aparecido maniatada en un contenedor en el puerto de Barcelona y que no recuerda quién es.

—Interpreta a Zárate, un policía de Algeciras que llega a Barcelona y que no parece precisamente que siga siempre las normas.

Es alguien que se conoce los recovecos de la ley, de la ciudad y también de la psicología de los demás. Es escurridizo, listillo… Y va a poner un poco en jaque la manera de trabajar, la ética y también la psicología de su compañera, el personaje que interpreta Candela Peña. Va a haber mucha tensión entre ellos.

—Pero no una tensión sexual, como a veces ocurre en la ficción con algunas parejas de policías.

No. Creo que la gracia está precisamente en que se ha construido una relación que cuesta definir. No sabes muy bien dónde van a acabar llegando dos personas tan aparentemente distintas. La película también habla de eso: de cómo, aunque no lo desees, a veces tienes que unirte a alguien por algo importante. En este caso, una investigación policial. Y eso te obliga a entenderte y, a veces, también a aprender algo.

—Llama la atención que, siendo catalán, le tocara interpretar a un personaje andaluz. ¿Cómo trabajó el acento?

En la novela original el personaje es francés, y aquí se decidió marcar todavía más el contraste con el personaje de Candela: no solo en la manera de trabajar, porque son dos personas completamente distintas, sino también en la forma de expresarse. Lo trabajé con una 'coach' y también pude hablar con algunos policías de Algeciras. Escuchándoles acabé generando mi propio acento para Zárate.

—En la película, el personaje de Candela habla en catalán en muchos momentos, ya que pertenece a los Mossos. ¿Cree que era importante que se rodara así?

No es que lo crea: es que si son Mossos d’Esquadra, hablan en catalán.

—La película está basada en una novela. ¿Se la leyó cuando le llegó el personaje de Zárate?

Ya me la había leído de un tirón. Creo que mantiene muy bien ese pulso de 'thriller'. Se nota que Olivier Truc y Rosa Montero [los autores de la novela] se lo pasaron muy bien escribiéndola. Tiene algo muy ágil, avanza de una manera trepidante, y creo que la película ha mantenido ese ritmo.

Pol López y Candela Peña, en 'La desconocida' / QUIM VIVES/NETFLIX

—¿Se imaginó cuando se la leía que usted podría interpretar algún personaje de la novela?

No, para nada. Me la leí porque me hablaron del proyecto, pero no me imaginaba en ningún personaje concreto.

—Barcelona tiene una gran presencia en la película. ¿Qué cree que le aporta a la historia?

Me gusta mucho la ciudad que ha sacado Gabe Ibáñez. Ha encontrado elegancia en algunos recovecos oscuros, una visión más crepuscular de Barcelona que me parece muy interesante. No es una Barcelona de postal, pero sigue siendo auténtica. Es más de novela negra, aunque late de una forma muy hiperrealista. Esa mezcla me interesó mucho.

—¿Qué fue lo que más le atrajo del proyecto cuando le llegó?

De entrada, el 'thriller' policiaco. Yo no había hecho ninguno así. Luego el personaje también me interesaba mucho, porque había cosas muy estimulantes para trabajar. Y el equipo: la mirada de Gabe, todo lo que sabía de cine, lo que ha puesto ahí… Y trabajar con Candela Peña y Ana Rujas, que son actrices que admiro, ha sido un placer.

—El personaje de Ana Rujas sufre amnesia al principio de la película. ¿Se imagina sufrir algo así? ¿Qué le costaría más olvidar?

No quiero ni imaginarme lo triste y desconcertante que debe de ser no tener memoria. La verdad es que no quiero saberlo.

Pol López, en 'La desconocida' / SOPHIE KOEHLER/NETFLIX

—Es un actor curtido en el teatro. ¿Es el medio en el que mejor se maneja, o no hace distinciones?

Me gusta muchísimo el teatro y sí distingo mucho entre los medios, porque son formas de trabajar muy distintas. A nivel de compromiso no distingo, pero sí en los 'tempos'. En el cine estás mucho en el momento: se genera algo, se desvanece y al cabo de un año estrenas. En el teatro, en cambio, haces una función durante un tiempo, la reposas, vuelves a ella, y entre medias te han pasado cosas en la vida. Me fascina ese proceso. El teatro tiene un largo recorrido y no paras de ir intentando mejorar algo que hiciste hace tiempo. En cambio, una película tiene una vida más compacta y efímera. Parece que lo efímero debería ser el teatro, pero si antes hablábamos de la memoria, aquí el poso que deja es muy fuerte.

—Para este papel, ¿tuvo que hacer 'casting' o el proyecto le llegó directamente?

En este caso me llegó directamente. Y fue muy bonito, porque dices: “Qué bien que ya piensen en ti para determinadas cosas”. También hubo espacio para dialogar con Gabe y con la guionista, para acabar de pensar algunas cosas del personaje. Eso estuvo muy bien.

—Como había leído la novela antes de rodar la película, ¿pudo aportar cosas?

No tanto a nivel de novela, sino más bien en decisiones del personaje: cómo habla, ciertas maneras de decir algunas cosas del texto… Siempre respetando lo escrito, porque ya funcionaba. Pero sí había margen para decidir algunas cosas sobre su momento vital, cómo viste, cómo está, su forma de expresarse...

—¿Llegar al punto de que le den un personaje sin tener que hacer 'casting', como aquí, es un antes y un después para un actor?

Es muy guay. Si hay que hacer 'casting', se hace y se entiende perfectamente, porque un director quiere estar seguro. Pero cuando ya lo tienen claro y directamente piensan en ti, se agradece mucho.

—En Catalunya también le vimos en programas de humor como 'Crackòvia', donde imitaba a astros del deporte como Martina Navratilova o Nadia Comaneci. ¿Tiene buenos recuerdos de aquella etapa?

Me lo pasaba muy bien con Marc Rodríguez, con quien hacía aquellas escenas. Era todo muy loco y salían momentos muy divertidos. La gente era muy maja y había guionistas muy buenos.

—En sus inicios en la profesión llegó a actuar en terrazas.

Sí, con la Compañía Solitària. Empezamos así. Hacíamos una obra muy chula en distintos espacios: terrazas, salones, donde se pudiera. Me sigue pareciendo interesante, aunque a nivel de rentabilidad ya no salen mucho los números. Todo tiene su momento, pero ya nos hemos cansado de la precariedad y vamos a hacer nuestra última obra.

Pol López, en 'La desconocida' / QUIM VIVES/NETFLIX

—¿La que tienen ahora mismo en cartel en La Villarroel?

Sí, 'Mal de coraçón', que estará hasta el 21 de junio. Es la última obra de la Compañía Solitària. Luego hay cosas audiovisuales muy interesantes, pero todavía no puedo decir mucho.

—¿Por qué decidió crear la Compañía Solitària, y ahora cerrarla?

La creamos, primero, por afinidad. Éramos Júlia Barceló, Pau Vinyals, Aleix Aguilà y yo. Nació hace más de 15 años con un espectáculo que se llamaba precisamente 'Compañía Solitària'. La creamos para investigar teatralmente, para proponer una teatralidad que nos interesaba, con un sentido del humor y unos temas que nos movían. También, claro, para generarnos trabajo. Empezamos en espacios diversos, terrazas, casas, teatros pequeños, salas alternativas… Luego llegamos a teatros públicos, al Teatre Nacional, al Lliure, a festivales. Ha sido un camino muy bonito. Pero con esta obra ponemos punto final. Y todo bien, porque somos amigos y lo vamos a seguir siendo, nos queremos un montón, pero nos cansaba un poco. Júlia también quería dejar esa etapa, y al final si Pau y yo queremos hacer algo, porque Aleix tampoco está, ya lo haremos.