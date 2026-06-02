¿Cuáles son las películas y series LGTBI más vistas en 'streaming' el último año en España?

Este mes de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo, y JustWatch (justwatch.com/es), la guía de 'streaming' más grande del mundo, ha publicado un análisis sobre las tendencias de consumo de contenidos LGBTQ+ en España, basado en más de 1.008 títulos actualmente disponibles y en la interacción de los usuarios durante el último año.

El informe destaca qué plataformas ofrecen la selección más amplia de contenidos 'queer' y revela cuáles son las películas y series LGBTQ+ más populares entre el público español en los últimos 12 meses.

Filmin, en cabeza

En España, Filmin se mantiene como la plataforma con el catálogo LGBTQ+ más amplio, alcanzando una cobertura del 32,4% del total de títulos disponibles. Le sigue Dekkoo, especializada exclusivamente en contenidos LGBTQ+, con un 17,8%, mientras que Netflix ocupa la tercera posición con un 16,5%.

Por detrás aparecen Prime Video con un 14,3% y Movistar+ con un 6,1%, consolidando su presencia dentro de la oferta de cine y series queer en 'streaming'. Siguen HBO Max con un 4,2% y FlixOlé con un 3,7%, reflejando cómo cada vez más plataformas incorporan contenidos LGBTQ+ a sus catálogos.

'Downton Abbey: el gran final'

La película LGBTQ+ más popular en España durante el último año es 'Downton Abbey: El gran final', el cierre cinematográfico de la famosa serie de época británica. En segunda posición aparece 'Los chicos suecos', que explora la amistad, el despertar emocional y la identidad sexual de un grupo de jóvenes en la Suecia contemporánea.

Imagen de 'Downton Abbey' / Archivo

Completa el podio 'La doncella', el 'thriller' romántico de Park Chan-wook ambientado en la Corea ocupada de los años 30, sobre la relación entre una joven ladrona y una rica heredera.

Entre los títulos más destacados también se encuentra 'El brillo de la televisión', centrada en dos adolescentes obsesionados con un misterioso programa televisivo. A continuación, 'Say Yes', comedia sentimental centrada en una pareja que intenta equilibrar convivencia, amor y aceptación familiar.

De 'Saltburn' a 'Todo a la vez en todas partes'

La segunda mitad del 'ranking' incluye 'Saltburn', 'thriller' psicológico ambientado en el mundo de la élite británica. También destaca 'The Imitation Game (Descifrando Enigma)', 'biopic' sobre Alan Turing, matemático y pionero de la informática perseguido por su homosexualidad tras ayudar a descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Una escena de la película 'Saltburn' / EPE

Cierran la clasificación la oscarizada 'Todo a la vez en todas partes', aventura multiversal que combina acción, humor y relaciones familiares con una importante dimensión 'queer'; 'La ballena (The Whale)', el retrato de un hombre aislado que intenta reconstruir el vínculo con su hija; y 'Close', historia sobre la amistad y la fragilidad emocional de dos adolescentes.

La serie LGBTQ+ más popular entre el público español es 'Euphoria', que acaba de cerrar su tercera y última temporada. En segundo lugar aparece 'Más que rivales', romance ambientado en el mundo del hockey profesional que explora la intensa relación secreta entre dos jugadores rivales obligados a ocultar sus sentimientos mientras lidian con la presión mediática y competitiva.

Completa el podio 'Good Omens', adaptación de la novela de Neil Gaiman y Terry Pratchett que mezcla humor, fantasía y apocalipsis a través de la peculiar relación entre el ángel Aziraphale y el demonio Crowley.

Zendaya (Rue) en una imagen del episodio final de 'Euphoria' / Warner Bros. Discovery

'Pluribus' y 'Merlí'

Después se encuentra 'Pluribus', producción de ciencia ficción que aborda cuestiones de identidad y conexión humana en una sociedad dominada por la tecnología. También destaca 'Merlí', la aclamada serie catalana que convirtió las clases de filosofía de un instituto en una reflexión sobre la libertad, las emociones y la construcción de la identidad personal y sexual de sus alumnos.

Imagen de 'Merlí' / TV3

La segunda mitad del 'ranking' incluye títulos fundamentales para la representación LGBTQ+ en televisión como 'Queer as folk', serie icónica y pionera en retratar sin filtros la vida, las relaciones y los desafíos de un grupo de amigos 'queer'; y 'American Horror Story,' antología de terror que ha incorporado de forma recurrente personajes y narrativas LGBTQ+ a lo largo de sus distintas temporadas.

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También aparecen 'Sense8', serie de las hermanas Wachowski centrada en ocho desconocidos conectados mental y emocionalmente a través del mundo, convertida en símbolo de diversidad e inclusión; 'Solo asesinatos en el edificio', comedia criminal que mezcla misterio y humor siguiendo a tres vecinos obsesionados con los podcasts de 'true crime'; y 'Errores épicos', dramedia contemporánea sobre relaciones, amistad y decisiones que cambian la vida adulta.