Las audiencias de mayo en televisión

La industria de la televisión en España genera una cifra de negocio que supera más de seis mil millones de euros anuales, que se cocinan a través de 5.920 muestras (o audímetros) que representan a una población de 47 millones de personas y que coordina una empresa privada que se llama Kantar Media. Parecen pocos, pero deciden mucho.

En Catalunya existen 660 audímetros que representan a más de ocho millones de habitantes, de los que -ojo- no todos tienen televisor. Y cada mañana, a primera hora, se facilitan los datos del día anterior que van a misa.

Así que las audiencias nos las tenemos que creer, porque de momento no existe otro modo fiable. No vale el “es que en redes sociales el programa lo comenta mucha gente”, o el archi popular “cada día se nos colapsa la centralita”.

Yo sigo pensando que los ciudadanos vemos mucha más televisión de la que se facilita cada día, pero no se registra porque la inmensa mayoría de quienes la vemos no tenemos audímetros. Pero tan sólo es un pensamiento, un indicio, un pálpito. Eso sí, con cero pruebas.

Ayer se facilitaron los datos del mes de mayo de este negocio, en donde Antena 3 firmó en España su victoria mensual consecutiva número 22. La 1 registra su mejor mayo desde 2013, pero ha bajado con respecto al pasado abril; Telecinco va en tercer lugar pero sentencia el peor mayo de su historia: solo le salvan los 'realities'. En verano preparan un meneo en la programación. Cuatro sube medio punto, le sigue La Sexta y La 2 registra su mejor mayo en los últimos 16 años. Ascienden poco a poco las cadenas de pago.

TV3, Aragón TV y Canal Sur, por este orden, son las autonómicas con mejores registros. En Catalunya la marca TV3 (olvidémonos de 3Cat, 3Catinfo e inventos que siguen sin enraizar en la ciudadanía) domina con claridad el mercado registrando un 14,4% de cuota de pantalla, con clara incidencia en las retransmisiones del fútbol femenino. Su ventaja con la segunda marca, La 1, supera los 4 puntos, mientras que La 2 y La 2Cat siguen su ascenso lento pero firme.

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Para el próximo otoño emitirá La 7, un nuevo canal de TDT. Convencido de que el pastel publicitario no da para tanto, mi solidaridad para su departamento comercial que deberá vender anuncios a cinco pesetas.