Las 11 series que no te puedes perder este junio

Aunque algunas de las series más interesantes que llegan a las plataformas de 'streaming' este junio son nuevas temporadas ('La Casa del Dragón', 'The Bear', 'Sugar', 'El Inmortal'), también hay espacio para nuevas propuestas: como 'Cape Fear', con Javier Bardem; '33 días', la primera serie de Carles Porta; 'Alice y Steve', la gran triunfadora en CanneSeries, 'Oasis', 'Todos nuestros años', 'Vida, Larry David y búsqueda de felicidad', 'La otra hermana Bennet' y 'Millenial Mal'.

CAPE FEAR Día 5. Apple TV Dos tótems del cine, Steven Spielberg y Martin Scorsese, producen este 'thriller' inspirado en la película homónima de 1991 dirigida por este último, 'El cabo del miedo'. Javier Bardem interpreta aquí el papel que hizo en el filme Robert De Niro, el de un asesino que busca vengarse de los abogados (Amy Adams y Patrick Wilson) que lo enviaron a la cárcel. Se lo hará pasar realmente mal a la pareja de letrados, que son un matrimonio.

33 DÍAS Día 7. Atresplayer Carles Porta, el creador de 'true crime' tan exitosos como 'Crims' y 'Tor', debuta en el género de la ficción con esta serie inspirada en una historia real: la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida en 2001, Brito y Picatoste, que atemorizaron Barcelona durante su huida. Con guion de Javier Olivares (el creador de 'El Ministerio del Tiempo') y Jordi Calafí, los reos están interpretados por José Manuel Poga y Julián Villagrán, aunque tienen nombres distintos que los de los presos reales "para proteger y cuidar la libertad creativa".

ALICE Y STEVE Día 8. Disney+ Comedia británica, creada por Sophie Goodhart, que se coronó como la gran triunfadora en el último CanneSeries al conquistar tres premios: Mejor Serie, el Premio Especial de Interpretación para todo su reparto y el Premio de los Lycéens. Nicola Walker y Jemaine Clement con los Alice y Steve del título, unos amigos de toda la vida cuya relación entra en crisis cuando ella se entera que él está saliendo con su hija.

TODOS NUESTROS AÑOS (EVERY YEAR AFTER) Día 10. Prime Video Adaptación del libro 'young adult' de Carley Fortune, protagonizada por Sadie Soyverall ('Saltburn', 'Destino: La saga Winx') y Matt Cornett ('High School Musical: El musical'). Narrada a lo largo de seis años y una semana en Barry’s Bay, el típico pueblo a las orillas de un lago, es una historia romántica y nostálgica sobre los primeros amores y las personas y decisiones que nos marcan para siempre.

EL INMORTAL Día 11. Movistar Plus+. Temporada 3 (última) La serie inspirada en los Miami, la organización criminal dedicada al narcotráfico que atemorizó Madrid desde los años 90, llega a su fin. Estos últimos episodios están condensados en cinco días. En 2004, José Antonio (Álex García) está fuera del negocio y la banda está capitaneada con mano dura por la Rubia (Teresa Riott). Pero un soplo sobre un cargamento y el reencuentro con un personaje del pasado pone todo patas arriba.

LA OTRA HERMANA BENNET Día 16. Movistar Plus+ Adaptación de la novela de Janice Hadlow ambientada en el universo de 'Orgullo y prejuicio', de Jane Austen. En la Inglaterra de la Regencia (la de 'Los Bridgerton'), Mary Bennet (Ella Bruccoleri), el patito feo siempre a la sombra de sus cuatro hermanas, cuestiona el papel que la sociedad le impone.

SUGAR Día 19. Apple TV. Temporada 2 Colin Farrell vuelve a ponerse el traje de detective privado de Los Ángeles en esta serie que recuerda al cine negro y que tenía un giro de guion totalmente inesperado al final de la primera temporada. Su nuevo caso le lleva tras la pista del atribulado hermano mayor de un prometedor boxeador local, mientras continúa la búsqueda de su hermana desaparecida.

LA CASA DEL DRAGÓN Día 22. HBO Max. Temporada 3 La poderosa Casa Targaryen sigue destruyéndose desde dentro por su lucha interna por ocupar el codiciado Trono de Hierro en esta precuela de 'Juego de tronos', basada en los libros de George R. R. Martin. Con Poniente dividido entre los Negros, partidarios de Rhaenyra Targaryen, y los Verdes, ligados a Aegon II y Aemond, la familia entra en una fase de guerra abierta, la Danza de Dragones.

THE BEAR Día 26. Disney+. Temporada 5 (última) La última temporada de la premiada serie comienza la mañana después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Sugar (Abby Elliott) descubran que el atormentado Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado la restauración, dejando el restaurante en sus manos. Sin dinero y con la amenaza de una posible venta, los nuevos socios deben unir fuerzas con el resto del equipo para sacar adelante un último servicio, con la esperanza de conseguir, por fin, una estrella Michelin.

VIDA, LARRY DAVID Y BÚSQUEDA DE LA INFELICIDAD Día 27. HBO Max Comedia de 'sketches' en la que el veterano Larry David repasa, con mucho humor, momentos destacados de la historia estadounidense. Cuenta con un reparto que incluye tanto a antiguos miembros de 'Curb Your Enthusiasm' como a otras figuras destacadas de Hollywood: Bill Hader como Abraham Lincoln; Kathryn Hahn como Mary Todd Lincoln; Jon Hamm y Sean Hayes como los hermanos Wright, y Susie Essman como Susan B. Anthony. Además, Jerry Seinfeld y David Larry se reunirán en un 'sketch' sobrelos exploradores Lewis y Clark, y Barack Obama (que es productor ejecutivo junto a su esposa, Michelle) también hará un papel.

MILLENNIAL MAL Día 30. Filmin Comedia que saca punta de los choques generacionales. Judith (Lorena Iglesias), una bibliotecaria en paro de 42 años, tiene que volver a la universidad para cobrar una beca que le conceden por un error burocrático. Atrapada en los códigos del mundo universitario, y con el fin de ocultar su edad, se somete a un cambio de imagen ideado por dos veinteañeras.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

SHERLOCK A CIEGAS. Día 1. AMC. Inspirada en hechos reales, la serie sigue a Roman Mertens, un hombre ciego con una capacidad auditiva excepcional que se suma a la nueva unidad de escuchas de la policía de Róterdam.

TRÍO. Día 1. SkyShowtime. Cuando Hugo, ya en la edad adulta, es abordado por la hija de los dos grandes amores de su infancia, se ve inmediatamente transportado 20 años atrás, a la época en la que, a punto de comenzar su primer año de universidad, se mudó a Estocolmo para vivir con la familia Stiller.

NO APTOS PARA EL TRABAJO. Día 2. Disney+. Cinco veinteañeros, obsesionados con su trabajo, luchan por alcanzar el éxito profesional y, si les queda tiempo, la felicidad personal.

MORFEO. Día 2. SkyShowtime. Un abogado se convierte en el líder de una banda criminal.

EL TESTIGO. Día 4. Netflix. Cuando Rachel fue asesinada en Wimbledon Common en 1992, André se convirtió en padre soltero de la noche a la mañana. Dejando a un lado su propio dolor, puso a su hijo Alex (el único testigo del ataque) en el centro de su mundo.

ASÍ APRENDERÁS. Día 5. Netflix. Un equipo que opera al margen de la ley trata de restablecer el orden en las escuelas. Es la Oficina de Protección de los Derechos Educativos, una institución fundada con la misión de escarmentar a los estudiantes, profesores y padres que se pasan de la raya.

DEAR ENGLAND. Día 5. Movistar Plus+. Inglaterra, cuna del fútbol, arrastra décadas de derrotas que pesan como una losa nacional. Cuando Gareth Southgate (Joseph Fiennes) asume el liderazgo del equipo, se enfrenta a un reto que va más allá del césped: reconstruir la identidad emocional de toda una selección.

VETERANOS CONTRA EL CRIMEN. Día 8. Cosmo. En Colonia-Mülheim, la falta de jóvenes policías ha dejado la comisaría al límite. La ambiciosa jefa Vicky Adam intenta mantener el control junto al joven aspirante Hui Ko, pero la realidad les desborda. Cuando un caso insólito sacude la ciudad, el jefe de policía lanza una propuesta inesperada: recuperar a dos antiguos investigadores ya retirados.

EL VAMPIRO LESTAT. Día 8. AMC+. Temporada 3. Lestat (Sam Reid) emprende una eléctrica gira de múltiples ciudades mientras le persiguen las musas de su alocado y rebelde pasado.

LA CASA NOSTRA. Día 8. 3Cat. Temporada 2

EL JUEGO DEL ASESINO. Día 9. Filmin. Atormentado por el caso que nunca pudo resolver, el detective retirado Huw Miller es arrastrado de nuevo a un juego mortal cuando resurgen los ecos de un acosador sádico, difuminando la línea entre la culpa, la verdad y la obsesión.

LAS DOS CARAS DE LA LEY. Día 11. Netflix. Un abogado joven e íntegro es acusado de asesinar al hijo de un oficial superior de policía, por lo que recurre a una letrada sin escrúpulos dispuesta a sacar partido de los vacíos legales y demostrar su inocencia.

TRÁFICO AÉREO. Día 11. HBO Max. Un hombre se ve inmerso en un mundo de violencia y corrupción para salvar a su hijo, que ha sido encarcelado.

HIT VIRAL. Día 11. Netflix. Un estudiante de secundaria vive ahogado por las facturas médicas de su madre y el maltrato constante de sus compañeros. Cuando una pelea con un compañero se retransmite por accidente en internet y se hace viral, el chico descubre que pelear puede darle dinero.

DULCES MAGNOLIAS. Día 11. Netflix. Temporada 5

LIGAS. Día 11. SkyShowtime. Un abogado debe abandonar el prestigioso bufete del que era socio debido a un escándalo. Decidido a recuperar su estatus en la escena legal de Milán, se sumerge en casos complejos y de gran repercusión mediática.

ATASCO. Día 12. Prime Video. Temporada 4. Nuevas historias de diferentes personajes en un atasco. El reparto, muy coral, incluye a Marta Hazas, Asier Etxeandia, Diego Martín, Ingrid García-Jonsson, Pilar Castro, Fernando Cayo, Sergio Peris-Mencheta, Paula Prendes, Gorka Otxoa, Vanesa Romero, Antonio Resines, Javier Coronas, Raúl Cimas, Monaguillo, Manolo Sarria, Esperansa Grasia y Bárbara Rey.

ORGULLO. Día 12. HBO Max. La vida de un joven modelo da un vuelco cuando se tiene que hacer cargo de un niño.

EL POLÍGAMO. Día 12. Netflix. Jonasi Gomora es un exitoso empresario cuyo imperio y vida personal empiezan a desmoronarse por el peso de sus malas decisiones.

SKY MED. Día 15. SkyShowtime. Temporada 4. Los triunfos, desamores y dificultades de enfermeros y pilotos en formación que vuelan ambulancias aéreas en el remoto norte de Canadá.

BLOSSOMS SHANGAI. Día 16. Filmin. Temporada 2 (última). En el Shanghái de las últimas décadas del siglo XX, Ah Bao asciende desde sus orígenes humildes hasta convertirse en un influyente empresario. Su éxito se ve amenazado cuando la llegada de una misteriosa mujer altera su vida personal y profesional.

TE ENCONTRARÉ. Día 18. Netflix. 'Thriller' basado en un relato de Harlan Coben. Un padre inocente condenado a cadena perpetua por el asesinato de su propio hijo descubre que podría estar vivo, por lo que decide fugarse de la cárcel para averiguar la verdad.

ROSA ELETTRICA. Día 18. SkyShowtime. Una agente del programa de protección de testigos recibe la misión de proteger a un joven jefe criminal convertido en informante, un narcotraficante que presuntamente asesinó a dos chicas.

OASIS. Día 19. Netflix. 'Thriller' protagonizado por Ana Garcés, la actriz que se dio a conocer en 'La Promesa'. Oasis es el complejo vacacional más lujoso del país, un paraíso reservado a las familias más adineradas que cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y un sistema de seguridad inexpugnable. Es el sitio ideal para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se tuerce cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, todo el mundo es sospechoso… y nadie podrá irse hasta que se descubra al culpable.

SEE YOU AT WORK TOMORROW! Día 22. Prime Video

LA AGENCIA (THE AGENCY). Día 22. SkyShowtime. Temporada 2. Un agente de la CIA hará cualquier cosa por salvar a su amante, una prisionera política en Sudán, incluso cruzar la línea de la traición.

MI FIN DE SEMANA PERFECTO. Día 22. Prime Video. Temporada 3

DEATH VALLEY. Día 22. Cosmo. Temporada 2

MI OTRA YO. Día 24. Netflix. Temporada 3

ERICA. Día 24. Warner TV. Temporada 2

THE CAPTURE. Día 24. Movistar Plus+. Temporada 3. Un año después, Rachel Carey ha ascendido a jefa interina del SO15, decidida a restaurar la confianza pública en los sistemas de vigilancia mediante una nueva tecnología.

AVATAR: LA LEYENDA DE AANG. Día 25. Netflix. Temporada 2. Tras una victoria agridulce al salvar a la Tribu del Agua del Norte de la invasión de la Nación del Fuego, el Avatar Aang, Katara y Sokka se reagrupan y emprenden una misión para convencer al esquivo Rey de la Tierra de que se una a su lucha contra el temible Señor del Fuego Ozai.