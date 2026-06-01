Instagram cambia el algoritmo

Por un día aparto la televisión y enfoco hacia otra manera de comunicar: las redes sociales, donde la plataforma Instagram ha anunciado oficialmente que premiará y priorizará la visibilidad de todo tipo de contenidos realizados con reels (así denomina a los vídeos que publica) de duración corta, sin tener en cuenta el número de seguidores de cada cuenta. No especifica los segundos a los que se refiere con la expresión «duración corta». Y tampoco concreta en qué consistirá su premio.

Por tanto, Instagram entiende que no premiará a quien tiene más likes, sino a la cuenta que consigue que la gente se quede. Está muy bien el planteamiento, pero si mi vídeo lo ve mucha gente y tiene tres «likes»... por mucho que lo mire mucha gente, la cuenta no crecerá. Y todo ello lo realizará a través del conocido algoritmo.

Para empezar, voy al diccionario y busco el término «algoritmo»: conjunto de instrucciones lógicas, ordenadas y finitas que se siguen paso a paso para resolver un problema, realizar una tarea o tomar una decisión. El famoso algoritmo, que nadie debería olvidar, está gestionado por el ser humano. Es decir, que obedece y automatiza cualquier tipo de instrucción que una persona le indica.

Que sepan ustedes que estoy barruntando la posibilidad de escribir un ensayo (y, como tal, no se extenderá más de diez páginas, porque por eso es un ensayo) que llevará por título «El algoritmo y la madre que lo parió». Ya avisaré cuando lo tenga a punto.

Yo lo siento, pero todo esto del algoritmo me despierta bastante incredulidad. No me creo a una plataforma que cada cuatro meses anuncia que cambia su criterio, en un constante ejercicio de prueba y error para hacer saber al personal que está viva.

Ah, sí. Otra cosita más de Instagram. Meta (su propietaria) ha advertido que habilitará capacidad técnica para acceder a determinados mensajes privados. No duden de que la responsabilidad es nuestra, del usuario: aceptamos demasiado rápido los términos que nos pide una plataforma sin leer la letra pequeña de los contratos digitales.

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La mejor forma de evitar estos entuertos y problemas posteriores consiste en algo muy fácil: no estar presente en la plataforma. E incluso lo pongo más asequible: estar, pero sin realizar publicación alguna. ¿Ven qué fácil?