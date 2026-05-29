Seguro que tiene una explicación, pero a priori yo la desconozco. A partir del próximo martes 2 de junio Netflix incorpora en su programación la re-emisión a las 10 de la mañana del capítulo del día anterior de 'La revuelta' de La 1 de TVE.

La primera razón que me viene a la cabeza, supongo que como a muchos, es preguntar cuál es el retorno de Netflix, una plataforma de pago y cuyos precios oscilan entre casi 10, 15 y 22 euros al mes, que decide emitir un contenido que ya está disponible de forma gratuita no sólo en directo sino en RTVE Play.

Y aquí, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Pues RTVE amplía su alianza con Netflix que ya inició con series como 'La promesa' o 'Valle Salvaje'. Siempre es bueno tener socios amigos.

¿Qué gana Netflix? Incorporar contenido y sumar espectadores. Y que los que tiene, no se vayan. En su día dijo Johan Cruyff que “lo mejor del fútbol es poseer el balón, porque mientras tú lo tienes, el otro equipo lo busca”. Este axioma aplicado a la televisión tiene sentido. Mientras el espectador consume una plataforma no se le obliga a hacer “el esfuerzo” a marcharse a otra.

¿Qué más consigue Netflix? Ruido y presencia, aunque sea por unos días. Me vale. De no haberse comunicado este pacto un servidor no hubiese escrito este artículo. Y mientras hablamos de Netflix y Broncano, no hacemos lo propio de otras como Flixolé, una extraordinaria plataforma que incorpora el mayor catálogo de cine español de todos los tiempos y por un precio no superior a los 5 euros mensuales.

¿Qué gana Broncano? ¿Una posible incorporación a Netflix? Descartado, porque en febrero de este año firmó su renovación con RTVE hasta el verano de 2028.

Un día me dijo personalmente un gran comunicador, cuyo nombre aparecía como futurible para dirigir un canal público: “¡que suene mi nombre, estoy encantado!”, cuando pocas horas antes había firmado un compromiso para presentar un programa en otra empresa. “Me preocuparé cuando mi nombre ya no aparezca en estas quinielas”, me dijo.

Noticias relacionadas

Acabo como empiezo: seguro que tiene una explicación, pero a priori yo la desconozco. Pero en todo caso, felicidades a Broncano, equipo y productora porque de todo este gazpacho algún tropezón pillarán. Y en verano, siempre apetece.