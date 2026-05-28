Tan solo un fallo técnico

Ocurrió el lunes en el programa 'Horizonte', de Cuatro. Desde el programa se sembraron ciertas dudas al apuntar que la emisión de la cadena fue censurada en la plataforma Movistar Plus+ durante el programa.

Hubo espectadores que en las redes sociales se quejaron de que el programa había dejado de emitir; que mientras los otros canales se podían ver perfectamente, el de Cuatro, a esa hora, justo en este momento… plof. Dejó de verse. Iker Jiménez tan sólo se preguntaba, Carmen Porter (su pareja y copresentadora) lo subrayaba, algunos tertulianos del programa empezaron a carraspear como dando a entender que algo pasaba… Pero más allá de lo que ocurriera en el plató, yo puse el foco en la audiencia.

Creo que un espectador que está mirando la televisión, sentado tranquilamente en el sofá de casa, a las 10 de la noche, hora en la que la pasión está en stand-by, el músculo descansa y el cerebro se relaja con unos parámetros que corresponden a la hora de emisión del espacio… Y, sin embargo, en ese momento de desconexión, hay quienes fueron capaces de ir a la interfaz del operador, comprobar que no se precisaba el detalle de la emisión, verificar que en otras cadenas ese texto que acompaña al programa sí que aparecía, constatar a su vez que estas emitían con normalidad, coger el móvil, no fueron a Facebook, no abrieron instagram, no iniciaron sesión en Linkedin… sino que se dirigieron a la aplicación X, esa tan tóxica, esa que genera demasiado ruido en la que está tolerado, permitido y aceptado insultar gratuitamente a cualquiera sin motivo alguno, para que genere respuestas, odio, y el “y tú más”, etc. Para acabar escribiendo: “Algo está pasando en Cuatro que han cortado la señal al programa ‘Horizonte’…”. Todo esto para después acabar basando el argumento con la archiconocida expresión del tipo “No me extrañaría que este programa, por sus críticas al poder, fuera víctima de la censura…”

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Pues nada. Que fue un fallo técnico puntual, como advirtió posteriormente la plataforma y el programa certificó el martes. Nada más. Un fallo técnico que afectó a algunos usuarios. Y ya está. Y por cierto: tiene mucho mérito las audiencias que 'Horizonte' está consiguiendo últimamente. Nada más.