Televisión y Mas
Pasapalabra y el rosco
Lo lamento. Tiro la toalla. Pido disculpas públicamente porque me considero incapaz de explicarles el conflicto entre 'Pasapalabra', 'El rosco', o como si le llaman 'Letras en círculo'. Pero voy a intentarlo, porque estamos claramente ante un “se va a habé un follón que no saben ni dónde sametío”.
El pasado miércoles el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condena a Antena 3 a dejar de emitir 'Pasapalabra' con 'El rosco', al considerar que es una obra protegida cuya titularidad pertenece a una productora de Holanda. Además se obliga a Antena 3 a dejar de emitir el programa, retirar juegos de mesa basados en el formato y a destruir las grabaciones de todos los programas realizados. Entiendo que en el tribunal desconocen la existencia de una plataforma llamada YouTube, en donde todo el mundo cuelga lo que le da la gana, con o sin permiso. Por el momento, ayer martes Antena 3 emitió la edición 1532 de' Pasapalabra', presentado como siempre por Roberto Leal.
El jueves pasado, Mediaset conoció el recurso de la productora propietaria del formato cuya multa asciende a 73 millones de euros por emitir el programa sin permiso desde 2012 hasta 2019. Una locura. Me pierdo.
Ya hace años que las resoluciones judiciales pasan por encima de cualquier tema noticiable, independientemente de la sección a la que pertenezca: económica, deportista, cultural, televisiva, y sobre todo la información política. Cualquier noticia está expuesta a colectivos que incluyen a magistrados, jueces, abogados, procuradores, o términos como fiscalía, resolución, impugnación, ley, instrucción, jurisdicción, etc… Todo bajo el nombre de la ley. Nos guste o no, es así. Y les aseguro que un servidor es el último de la clase en dominar con familiaridad estos términos.
Hace años quise registrar un formato para un programa de televisión, que previamente presenté a un abogado experto y que me dijo: “Si mañana me viene una propuesta con un programa similar al tuyo al que se le añade, por ejemplo, una canción al final, el formato ya será diferente y en un juicio tendrás todas las de perder”. ¡Bah!
Al final, todo radica en la audiencia y la publicidad que genera el programa. O sea, en el dinero.
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