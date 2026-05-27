Los 'Crims' de Carles Porta regresan con nueva temporada del pódcast y casos marcados por la premeditación

'Crims', el 'true crime' de Carles Porta, acaba de terminar de emitir su sexta temporada en TV3. Sin embargo, el programa continúa con una nueva propuesta radiofónica: 15 episodios del pódcast con casos marcados por la premeditación. Se estrenan este viernes 29 de mayo, justo el mismo día que el periodista catalán debuta en Disney+ con la docuserie 'Abandonados. Un caso de Carles Porta', sobre tres hermanos barceloneses que buscan a sus padres, desaparecidos en los años 80.

La plataforma 3Cat irá publicando cada viernes los nuevos capítulos del pódcast de 'Crims', hasta completar los cinco de este primer bloque. El primer episodio también se emitirá, de manera excepcional, en Catalunya Ràdio. La temporada se completará con 10 capítulos más que se publicarán en otoño.

La nueva temporada incorpora un elemento narrativo común: la premeditación. Todos los casos que se explican son crímenes concebidos con antelación, planificados y ejecutados con intención, alejados de reacciones impulsivas o situaciones fuera de control.

En la mente de los asesinos

Este planteamiento permite profundizar en la mente y las decisiones de los autores, poniendo el foco en el proceso que precede al crimen. "Hay muchos giros narrativos y a los investigadores les ha costado mucho llegar a encontrar al culpable, y también hemos podido entrar un poco en la mente de los asesinos", adelanta Porta.

Las cinco primeras historias combinan casos locales e internacionales, con investigaciones complejas y gran impacto social. 'El crimen de Cappont', el capítulo de estreno de la temporada, es un caso con un doble interés periodístico. Por un lado, está a punto de prescribir, lo que añade urgencia al relato; por otro, fue un asesinato a tiros con una investigación muy controvertida que en su momento generó mucho debate.

El 'caso Andic'

Mucho debate está generando también el 'caso Andic', con la reciente detención del hijo del dueño de Mango. "Cuando hay un caso como el de Isak Andic o cualquier otro todo el mundo piensa cómo lo cubriremos nosotros, nos pasa a menudo", señala Porta. "Honestamente, estoy un poco hasta arriba, pero es bonito porque acabamos siendo un referente y evidentemente que lo trataremos, pero acostumbramos a hacerlo cuando se ha sentenciado, así que ya lo explicaremos cuando toque", adelanta.

Aparte del estreno de los nuevos capítulos de 'pódcast' de 'Crims' y de la docuserie 'Abandonados', Porta tiene ahora mismo en antena una nueva temporada de sus 'true crime' en Movistar Plus+ y el próximo 7 de junio estrenará en Atresplayer su primera serie de ficción, '33 días'. Eso sí, está inspirada en una historia real que ya abordó en 'Crims': la fuga de la cárcel de Lleida de los presos Brito y Picatoste.