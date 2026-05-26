La lista del seleccionador

Con motivo del anuncio oficial de la lista de convocados por el seleccionador Luis de la Fuente, Movistar Plus+ emitió ayer un programa especial conducido por Carlos Martínez, que contaba con la presencia de Álvaro Benito, Maldini, Noemí de Miguel y Mónica Marchante. El programa estuvo muy correcto, elegante, periodístico, con emoción pero sin euforias antes de iniciar el campeonato.

En los últimos días numerosas selecciones nacionales están comunicando la relación de sus futbolistas convocados con videos originales que se pueden ver a través de las diferentes redes sociales, especialmente Twitter, Instagram y TikTok. A cada cual, más original. Hoy en día las modas van así: empieza uno y le siguen todos. En el caso que nos toca, apareció el Rey Felipe (tiene mérito ese cameo francamente difícil de conseguir) junto con unas cuantas personas anónimas que desde sus puestos de trabajo mencionaban a cada uno de los jugadores; toda una metáfora sobre la selección de todos.

Pero el plano más esperado fue el de Luis de la Fuente. Ahí es cuando me entraron los picores. Apareció el míster sentado con un plafón trasero que incorporaba los logos de siete patrocinadores. Delante de él, cuatro elementos físicos más: una bebida energética, una marca de cerveza, un protector solar y una marca de agua. Ya sumamos once. Por si no fueran pocos anunciantes, una pantalla (que tapaba toda su corbata) surgían más sponsors, algunos de los cuales ya estaban en los elementos anteriores. Mal. Muy mal. Que lo haga un club de regional con productos locales como Cacahuetes Pérez o Deportes Begoña, vale. Pero en la selección suena a cutre porque despista el contenido del mensaje en una rueda de prensa en la que había más productos que futbolistas convocados.

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Entiendo las necesidades económicas de la Federación y que un Mundial es un escaparate para los ingresos, pero creo que en 2026, con las innovaciones técnicas que nos ofrecen las aplicaciones, incluso con el apoyo de la Inteligencia Artificial, debería haberse aplicado otro sistema más limpio, menos invasivo y más elegante en el que donde aparecieran los patrocinadores, porque eso también juega a favor de la reputación.