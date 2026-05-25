Revolución en las ondas: de la marcha de Àngels Barceló al paso al lado de Carlos Alsina

La radio española vive estos días una revolución. Algunas de las caras más representativas de las ondas que llevaban ligadas muchos años a sus respectivos programas dan un paso al lado, o incluso dejan su emisora, lo que hará que la temporada 2026-27 venga marcada como un revulsivo en el medio y que ya se hayan desatado las quinielas acerca del posible sustituto que tomará las riendas del espacio más escuchado del país.

El gran terremoto lo ha generado la noticia de la marcha de Àngels Barceló de la Cadena SER. La periodista catalana, que llevaba 21 años en la emisora con los espacios ‘A vivir que son dos días’, ‘Hora 25’ y, actualmente, con el ‘Hoy por hoy’ (donde está desde 2019), no seguirá al frente de las mañanas.

Barceló no renueva con la SER

La comunicadora ha decidido no renovar su contrato y, a partir del 31 de agosto, 'Hoy por hoy' tendrá nuevo presentador. Aunque en los últimos días había trascendido la tensión existente entre la catalana y la cúpula de la empresa, la periodista ha querido dar las gracias este mismo lunes en antena.

"Solo puedo decir gracias a los que han estado al otro lado de la pecera siempre, a los oyentes porque las muestras de cariño de este fin de semana me han abrumado, a toda la redacción de esta casa y a las de todas las delegaciones, que me han mostrado que, al final, cuando uno trabaja ayudando, a favor, las cosas salen mucho mejor", ha señalado en 'Hoy por hoy', el programa radiofónico más escuchado en España con 3.200.000 oyentes, según el último Estudio General de Medios (EGM), publicado a mediados de abril.

Los posibles sustitutos

De momento no se conoce el próximo destino de Barceló ni tampoco se sabe todavía quién la va a sustituir. Los nombres que más suenan son los de otros profesionales de la casa: José Luis Sastre, precisamente el subdirector de 'Hoy por hoy', que compagina con la presentación de 'El juicio' en TVE; Mara Torres, ahora al frente de 'El Faro'; y Aimar Bretos, que dirige y presenta 'Hora 25' y que recientemente también ha dado el salto a la televisión con 'La noche de Aimar' en La Sexta.

Grandes cambios va a haber también en Onda Cero. A partir de septiembre, Carlos Alsina abandonará el primer tramo del programa matinal 'Más de uno', dedicado a la información y opinión, y pasará a liderar la segunda mitad, con contenido de magacín, descartando así ningún fichaje por la Cadena SER.

"Pasar de conducir todo el programa de la mañana a conducir solo el segundo tramo es una relegación profesional. Lo es. Soy relegado. Lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber? He decidido relegarme. Es una autorrelegación que probablemente es inédita en la radio en España. También lo asumo", ha explicado este lunes en 'Más de uno', donde ha descartado que se trate de un “castigo”, un “apartamiento” o una “imposición”.

Rafa Latorre y Marta García Aller

Los cambios, en principio, iban a ser más drásticos. El pasado 13 de marzo, Alsina le comunicó al director general de Onda Cero su decisión de retirarse, algo que finalmente no se producirá, aunque su menor presencia en antena obligue a una reestructuración del programa. El periodista lleva en 'Más de uno' desde su estreno en 2015 (donde al principio formó tándem con Juan Ramón Lucas), y 33 años al frente de un programa diario de información y opinión.

Su relevo en el arranque de 'Más de uno' será Rafa Latorre, hasta ahora al frente de 'La brújula' de Onda Cero, que ha tenido que buscar también a quien coja el testigo al frente del programa: Marta García Aller asumirá el espacio de tarde de la emisora, precisamente una de las colaboradoras de 'Más de uno'.

Tranquilidad en Catalunya

En Catalunya, de momento, las aguas están más calmadas y no hay noticias de grandes cambios en las ondas, dominada por el matinal de Jordi Basté ('El món a RAC 1'), seguido de 'El matí de Catalunya Ràdio' de Ricard Ustrell.