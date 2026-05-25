Noto muchos nervios

El debate sobre el futuro y del poder de los medios tradicionales, tanto los actuales como los venideros, genera mucha curiosidad, y a la vez bastante deseo por parte de quienes conocen y quienes desconocen cómo funciona el invento, especialmente el de la televisión.

Uno de ellos es Marcos de Quinto, un ex político que militó en Ciudadanos que incluso tuvo su escaño de Diputado en el Congreso durante un año, manifestó recientemente que desea presentarse como voluntario a ostentar el cargo de Presidente de rtve. Para ello, se “compromete a cerrarla en tres meses, sin cobrar ningún sueldo y que incluso pagaría por hacerlo”. Como últimamente dicen ahora los jóvenes: “wow, wow, wow”.

A ver: no soy tan osado de dar ninguna lección a este altísimo ex ejecutivo, De Quinto que estuvo en una compañía como Coca Cola en la que militó a lo largo de 35 años. Quiero decir con ello que parece que en temas económicos no le va mal la vida y su nivel profesional atesora una reputación difícilmente rebatible. Seguramente por eso pretende aspirar al cargo de un organismo cuyo deseo es cargárselo en tres meses. De entrada parece poco congruente: cargarse al bicho desde el interior.

Pero es que la tele… a la que tantísima gente la augura un futuro definitivamente oscuro, el poder de la tele es tan gigantesco, tan descomunal y tan incalculable, que dudo mucho que presidiendo una corporación (que es lo más parecida a un Ministerio) y desde luego no es hacer lo que a uno le de la gana, porque su cometido está bajo la supervisión de un Consejo de Administración, es decir que poca broma… la tele es poder.

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La capacidad de penetración es tan absoluta e incluso tan impensable desde fue, que una vez allí en la Presidencia estoy convencido que el propio Marcos de Quinto lo comprobaría, y me atrevo a apuntar, que no a asegurar, que modificaría su decisión demorándola por tres meses más. Y otros tres más. Y otros tres. Y aunque entre ambos creo que tienen pensamientos tan diferentes, me recuerda a Gabriel Rufián, cuando dijo aquello que su intención era estar “como máximo” 18 meses en el Congreso para proclamar la independencia de Catalunya. Esta semana se han cumplido 10 años.