'Euphoria' divide a los fans con la angustiosa muerte de uno de sus protagonistas

La tercera temporada de 'Euphoria' no solo será recordada por el debut interpretativo de Rosalía, que está dejando icónicas secuencias en la serie de HBO Max, sino también por la deriva hacia el 'thriller' que está tomando la ficción creada por Sam Levinson. Pero, sobre todo, el séptimo episodio de esta entrega, titulado 'Llueva o truene', marcará un antes y un después en la serie por la angustiosa muerte de uno de sus protagonistas.

El trágico fallecimiento está dividiendo a los fans, que califican la escena en cuestión una de las más dramáticas vistas en 'Euphoria', y eso que la ficción de Levinson nunca ha escatimado a la hora de mostrar violencia y sexo a raudales.

ATENCIÓN 'SPOILERS'

Los seguidores también están debatiendo acerca de si están de acuerdo en ese giro que está tomando la serie hacia el 'thriller' e incluso el wéstern, dejando de lado el drama adolescente de instituto de sus inicios.

Aunque el futuro de Rue (Zendaya) se ve cada vez más negro y acaba el episodio otra vez en peligro, otros de sus excompañeros del instituto tampoco lo están pasando nada bien: Nate (Jacob Elordi) está siendo acosado por los prestamistas, Cassie (Sydney Sweeney) también está en horas bajas, a Maddy (Alexa Demie) se le acumulan los problemas...

Zendaya (Rue) en la tercera temporada de 'Euphoria' / Warner Bros. Discovery

Nate empezó la temporada bastante mal por culpa de sus deudas económicas con unos peligrosos prestamistas. Ni siquiera el día de su boda tuvo un momento de tranquilidad. La celebración acabó de manera trágica, con Nate siendo víctima de una brutal paliza y perdiendo un dedo, arrancado por sus acreedores para ir dejándole claro de lo que son capaces.

Un ataúd de 1,95 metros

En el séptimo episodio de esta tercera temporada, las importantes deudas de Nate, que llegan ya al millón de dólares, lo han puesto entre la espada y la pared. Los prestamistas le preguntan su altura para prepararle un ataúd: "1,95 metros", les responde él, verdaderamente asustado.

No le faltan motivos para asustarse al chico de oro que fue la estrella del instituto, aunque ya entonces daba síntomas de sus arranques de violencia, por lo que era uno de los personajes más odiados por los telespectadores.

Enterrado vivo

Sus acreedores deciden enterrarlo vivo hasta que no cobren. El dinero se lo piden a Cassie, que ha sido también secuestrada por los prestamistas y que llama a su amiga y jefa Maddy (Alexa Demie) para pedirle ayuda.

Esta recurre a Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje), el peligroso propietario del club de estriptís Silver Slipper. Pero ni con esas pueden evitar el triste final de Nate, que acaba muerto en el ataúd después de haber sido mordido por una serpiente de cascabel.

Con su angustiante fallecimiento, los guionistas de 'Euphoria' convierten a la sensual Cassie en viuda poco tiempo después de su boda.