Elisabeth Finch, la guionista de 'Anatomía de Grey' que se inventó un cáncer para triunfar

Elisabeth Finch es una guionista estadounidense que comenzó su trayectoria profesional en ‘True Blood’, la conocida serie de HBO, y fue ascendida a guionista estrella y coproductora ejecutiva de la longeva ficción ‘Anatomía de Grey’. Sin embargo, en 2022 su vida inventada quedó al descubierto: se destapó que había ido alimentando mentiras tan graves como fingir que padecía un cáncer de huesos. El canal AMC Crime repasa su historia este sábado 23 de mayo (16.15 horas) en la serie documental 'Anatomía de una mentira'.

La docuserie, compuesta de tres episodios, escarba en la esfera laboral, personal e íntima de Finch, desaparecida del foco mediático desde hace unos años al salir a la luz sus falacias sobre una vida que iba aderezando con desgracias imaginarias o ajenas.

Imagen de 'Anatomía de una mentira' / AMC

La primera que recuerda la serie documental fue que había sido víctima de acoso sexual en la ficción que lanzó su carrera, 'Crónicas vampíricas', después de haber sido escritora junior en 'True Blood'. Fue despedida de la serie, hasta que unos años después volvió al foco mediático para explicar que padecía un condrosarcoma, un cáncer de huesos poco común y con escasas esperanzas de vida.

Fichada por Shonda Rhimes

A pesar de la tragedia, ella insistía en que quería seguir escribiendo. La oportunidad se la dio en 1015 Shonda Rhimes, la creadora de 'Anatomía de Grey', la afamada serie de médicos que cuenta con más de 20 temporadas y más de 450 capítulos. La poderosa productora, que ha estado detrás de otros éxitos como 'Los Bridgerton', le ofreció un trabajo en su equipo de guionistas, ya que su nuevo fichaje podría aportar mucha cosecha propia a los dramas de los pacientes del Grey Sloan Memorial Hospital en el que se ambienta la ficción.

Finch reforzó allí la historia sobre su enfermedad presentándose a las reuniones con la cabeza rapada y numerosos vendajes. Sus compañeros y sus jefes incluso excusaban sus ausencias porque entendían su difícil situación personal. Su huella quedó patente en el personaje de la uróloga Catherine Fox (interpretado por Debbie Allen), a la que le diagnosticaron un condrosarcoma, al igual que Finch.

Imagen de 'Anatomía de Grey' / DISNEY+

En octubre de 2018, un tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh (EEUU) le dio una nueva excusa para alimentar su ristra de desgracias personales con las que maquillaba su vida: entre los muertos estaba una amiga íntima. La tragedia le provocó un estrés postraumático que la llevó a un centro psiquiátrico en el que conoció a la mujer con la que acabaría casándose, pero que sería la que finalmente desmontaría su gran farsa.

Fue cuando descubrió que Finch iba contando que su hermano se había suicidado. Sin embargo, quien realmente quiso quitarse la vida fue el exmarido de su esposa, adueñándose así de su historia. La mujer fue hallando nuevas pruebas de que su pareja se había inventado gran parte de su biografía (también había propagado que su hermano había abusado de ella) y, al remitírsela a la productora de Shonda Rimes, la 'showrunner' puso en marcha una investigación interna que acabó con el despido de Finch de 'Anatomía de Grey' en 2022.

La paradoja de '¿Quién es Anna?'

Casualidades de la vida, ese mismo año Rimes estrenaba en Netflix la miniserie '¿Quién es Anna?', protagonizada por Julia Garner y basada en el caso real de Anna Sorokin, que logró abrirse un hueco en la alta sociedad neoyorquina maquillando también su currículum.

Julia Garner, en '¿Quién es Anna?' / Nicole Rivelli / Netflix

Fue la ocasión para que la protagonista de 'Anatomía de una mentira' acabara confesando las mentiras que había ido imaginando en su carrera, propias del mejor guionista que quiere aderezar con un buen drama las tramas de su serie.

Noticias relacionadas

AMC Crime está disponible en Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, DIGI, Avatel, R, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. También se puede ver en Amazon Prime Video a través de AMC Channels.